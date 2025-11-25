नाशिक

Nashik TET Exam : टीईटी गोंधळ नाशिकमध्ये! प्रश्‍नपत्रिका, उत्तरपत्रिकांच्या घोळामुळे परीक्षार्थींचा गदारोळ; शिक्षण विभाग खडबडून जागा

TET Exam Confusion at CDO Mary, Nashik : रविवारी शहरातील सीडीओ मेरी परीक्षा केंद्रावर पहिल्या सत्रातील प्रश्‍नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांमधे गोंधळ झाल्यावर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
TET Exam

TET Exam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) रविवारी शहरातील सीडीओ मेरी परीक्षा केंद्रावर पहिल्या सत्रातील प्रश्‍नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांमधे गोंधळ झाल्यावर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र संचालकांनी या संदर्भात शिक्षण विभागाला कुठलीही माहिती न दिल्याने वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या आधारे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून अहवाल मागविला असून, अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
education
distribution
TET
English Medium School
Errors

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com