नाशिक: शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) रविवारी शहरातील सीडीओ मेरी परीक्षा केंद्रावर पहिल्या सत्रातील प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांमधे गोंधळ झाल्यावर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र संचालकांनी या संदर्भात शिक्षण विभागाला कुठलीही माहिती न दिल्याने वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या आधारे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून अहवाल मागविला असून, अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. .रविवारी शहरातील विविध केंद्रांवर 'टीईटी' परीक्षा सुरळीतपणे पार पडत असताना सीडीओ मेरी येथील शाळेत इंग्रजी माध्यमातील परीक्षार्थींना मराठीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली. मराठीच्या परीक्षार्थींना इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका अन् मराठी माध्यमाचे 'ओएमआर शीट' दिल्याचा प्रकार घडला. या संदर्भात केंद्र संचालकांनी घडलेला प्रकार शिक्षण विभागाला कळविणे अपेक्षित होते. .मात्र, दोन दिवस झाले तरी त्यांच्याकडून कुठलीही माहिती प्राप्त झाली नाही. जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांना पाचारण करीत चौकशीच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. २४) संबंधित शाळेत केंद्र संचालक व इतर अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर शाळेच्या केंद्र संचालकांवर कारवाई होऊ शकते. चौकशीअंती याविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे..परीक्षार्थींचे काय?दिंडोरी रोडवरील सीडीओ मेरी शाळेतील केंद्रात परीक्षार्थी निर्धारित वेळेत उपस्थित राहिले. परीक्षेला सुरुवात होताच अवघ्या काही मिनिटांत केंद्रावर गोंधळ सुरू झाला. परीक्षार्थींनी वर्गाबाहेर येत गदारोळ सुरू केला. इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मराठी माध्यमातील व उत्तरपत्रिका इंग्रजी माध्यमातील असल्याचे परीक्षार्थींनी लक्षात आणून दिले. त्यानंतरही याविषयी कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी परीक्षार्थींनी केली आहे..म्हणून झाला गोंधळसीडीओ मेरी परीक्षा केंद्रात ३६० परीक्षार्थींची आसन व्यवस्था करण्यात आली होती. एका वर्गात २४ परीक्षार्थी याप्रमाणे १५ ब्लॉक होते. पाच ब्लॉकसाठी एक पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांना एक तास अगोदर प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांचा संच देण्यात आला. तो उघडण्याची अनुमती नसली तरी त्यावर प्रश्नपत्रिकांचा माध्यम नमूद करण्यात आलेला होता. त्याची खात्री संबंधित पर्यवेक्षक किंवा केंद्र संचालकांनी केली असती तरी हा गोंधळ झाला नसता. त्यात प्रश्नपत्रिकेत ३० प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी भाषांतील किंवा निवडलेल्या दुसऱ्या भाषेतील असतात. उर्वरित सर्व प्रश्न सारखे असल्याने पर्यवेक्षकांच्या ही बाब निदर्शनास येण्यास वेळ लागल्याचे समजते..Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा भंडाफोड! गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश; माध्यमिक शिक्षकांवर संशय वाढला.माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या आधारे चौकशी सुरू केली आहे. केंद्र संचालकांनी या संदर्भात अद्याप अधिकृतपणे माहिती दिलेली नाही. त्यांचा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- भास्कर कनोज, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.