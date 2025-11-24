नाशिक

Nashik TET Exam : शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा कळस! एआय तंत्रज्ञान असतानाही प्रश्नपत्रिकांच्या अदलाबदलीने विद्यार्थ्यांचे नुकसान

Overview of Nashik TET Exam Chaos : नाशिक येथील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) केंद्रावर प्रश्नपत्रिकांच्या माध्यमाची अदलाबदल झाल्याने मोठा गोंधळ उडाला. चुकीची प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका मिळाल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी केंद्राबाहेर गदारोळ केला, ज्यामुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: इंग्रजी माध्यमाच्या परीक्षार्थींना मराठी माध्यमाची प्रश्‍नपत्रिका अन्‌ इंग्रजी माध्यमाची उत्तरपत्रिका (ओएमआर शीट); तर मराठी माध्यमाच्‍या परीक्षार्थींना इंग्रजी माध्यमाची प्रश्‍नपत्रिका अन्‌ मराठी माध्यमाची उत्तरपत्रिका (ओएमआर शीट)... शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) रविवारी (ता. २३) असा धक्‍कादायक प्रकार सीडीओ मेरी केंद्रावर उघडकीस आला. परीक्षा सुरू होताच विद्यार्थ्यांनी चूक लक्षात आणून दिल्‍यावरही वेळेत समस्‍येवर तोडगा न काढल्‍याने परीक्षार्थींचे भवितव्‍य टांगणीला लागले आहे.

