Nashik TET Exam : शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा कळस! एआय तंत्रज्ञान असतानाही प्रश्नपत्रिकांच्या अदलाबदलीने विद्यार्थ्यांचे नुकसान

नाशिक: इंग्रजी माध्यमाच्या परीक्षार्थींना मराठी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका अन् इंग्रजी माध्यमाची उत्तरपत्रिका (ओएमआर शीट); तर मराठी माध्यमाच्या परीक्षार्थींना इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका अन् मराठी माध्यमाची उत्तरपत्रिका (ओएमआर शीट)... शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) रविवारी (ता. २३) असा धक्कादायक प्रकार सीडीओ मेरी केंद्रावर उघडकीस आला. परीक्षा सुरू होताच विद्यार्थ्यांनी चूक लक्षात आणून दिल्यावरही वेळेत समस्येवर तोडगा न काढल्याने परीक्षार्थींचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. .जिल्ह्यात परीक्षा केंद्रांवर ३० हजार ०४४ परीक्षार्थी सामोरे गेले असून, उपस्थितीचे प्रमाण ९३ टक्के राहिले. जिल्ह्यात टीईटी परीक्षेसाठी विविध परीक्षा केंद्रांप्रमाणे दिंडोरी रोडवरील सीईओ मेरी शाळेतील केंद्रातील विद्यार्थी निर्धारित वेळेत सकाळी पेपर एकला उपस्थित राहिले. परीक्षेला सुरुवात होताच अवघ्या काही मिनिटांत केंद्रावर गोंधळ सुरू झाला..परीक्षार्थींनी वर्गाबाहेर येत गदारोळ सुरू केला. इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मराठी माध्यमातील व उत्तरपत्रिका इंग्रजी माध्यमातील असल्याचे परीक्षार्थींनी लक्षात आणून दिले. मराठी माध्यमाचा पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका इंग्रजी माध्यमातील व उत्तरपत्रिका मराठी माध्यमातील दिल्याने एकच गोंधळ उडाला. जमलेल्या परीक्षार्थींनी केंद्र संचालकांना जाब विचारत धारेवर धरले. प्रश्नपत्रिका बदलून देण्याची मागणी केली. मात्र, कुणीही त्यावर सत्वर तोडगा काढला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे..पेपर क्रमांक दोनमध्ये सामान्य बुद्धिमत्तेची कसोटीसकाळच्या सत्रात पहिली ते चौथी इयत्तेतील शिक्षक पात्रतेसाठी पेपर क्रमांक एक झाला. या प्रश्नपत्रिकेची काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची राहिल्याचे परीक्षार्थींनी सांगितले. दुपारच्या सत्रात पाचवी ते आठवी इयत्तेतील शिक्षक पात्रतेसाठी पेपर क्रमांक दोन झाला. या प्रश्नपत्रिकेत सामान्य बुद्धिमत्तेच्या प्रश्नांनी परीक्षार्थींची कसोटी लागली. दोन्ही सत्रांत निर्धारित वेळेत सर्व प्रश्न सोडविताना परीक्षार्थींचा कस लागला होता..‘एआय’चा उडाला फज्जाशिक्षण विभागाने जारी केल्यानुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर एआय तंत्रज्ञानाद्वारे लक्ष ठेवले जाणार होते. मग सीडीओ मेरी केंद्रावर उडालेल्या गोंधळाबाबत नियंत्रण कक्षाला तातडीने माहिती का मिळाली नाही? पुढील काही मिनिटांत कार्यवाही का झाली नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..TET Exam : “माझी परीक्षा महत्त्वाची की लग्न?”; मुलाच्या प्रश्नाने हतबल पित्याच्या डोळ्यात अश्रू, नेमकं काय घडलं?.साडेदहाला गोंधळाची माहिती सहायक पर्यवेक्षकांकडून मिळाली. केंद्र संचालकांना पाठविलेल्या ‘पीडीएफ’नुसार प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिकांचे वाटप करण्याबाबत सूचित केले. यानंतर चूक सुधारण्यात आली. गोंधळासंदर्भात तक्रार आल्यास महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचे मार्गदर्शन घेतले जाईल.- भास्कर कनोज, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व सदस्य सचिव, परीक्षा आयोजन व संनियंत्रण समिती.परीक्षा सुरू होताच परीक्षेच्या माध्यम संदर्भातील गोंधळाबाबत कळविण्यात आले; परंतु परीक्षार्थींची दखल घेतली गेली नाही. या केंद्रावरील बहुतांश परीक्षार्थींना फटका बसला असून, परीक्षेपासून मुकावे लागले. मूल्यमापन कसे करणार, असा आमच्यासमोर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.- दिनेश, परीक्षार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.