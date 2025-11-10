Nashik Thakkar Bazaar : स्वच्छतागृह 'लक्झरी' बनले! ठक्कर बझार बसस्थानकात नैसर्गिक विधीसाठी तब्बल ५ रुपये शुल्क; प्रवाशांमध्ये संताप

नाशिक: नाशिककरांनो, आता नैसर्गिक विधीसाठी जाणंही लक्झरी ठरतंय! ठक्कर बझार बसस्थानकातील स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी तब्बल पाच रुपये आकारले जात असल्याने प्रवाशांमध्ये संताप उसळला आहे. .विशेष म्हणजे, अवघ्या काही मीटर अंतरावर असलेल्या मेळा बसस्थानकात हीच सुविधा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध आहे! मग, ‘ठक्कर बझारा’तच ही उघडी लूट का आणि कोणाच्या आशीर्वादाने? असा जळजळीत प्रश्न प्रवासी वर्ग उपस्थित करीत आहेत..अनेक वर्षांपासून ठक्कर बझार बसस्थानकातील स्वच्छतागृह हे प्रवाशांच्या नाराजीचे केंद्र ठरले आहे. ‘महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांच्या कृपेने’ येथे सुरू असलेली मनमानी आता असह्य झाली. तेथे काम करणारे काही कर्मचारी प्रवाशांशी उद्धट वर्तन करतात. तक्रार केली तरी काही होत नाही. उलट प्रशासन डोळेझाक करते. .एवढेच नव्हे, तर काही महिन्यांपूर्वी एका कर्मचाऱ्याला जिवंत जाळण्यात आले, तरीही परिस्थितीत बदल झालेला नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. पूर्वी स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी केवळ दोन रुपये घेतले जात होते. आज ती रक्कम दुपटीने वाढून पाच रुपयांवर पोहोचली आहे, तीही कसलाही अधिकृत दरफलक न लावता! मेळा बसस्थानकात प्रवाशांना दिली जाणारी मोफत सुविधा हेच सिद्ध करते, की ‘ठक्कर बझारा’त सुरू असलेली वसुली ही काही नैसर्गिक खर्च नव्हे, तर ‘संरक्षित वसुली यंत्रणा’ आहे..नाशिककरांचे थेट प्रश्नमहामंडळ प्रवाशांचं आहे की ठेकेदारांचं?मेळा बसस्थानकात मोफत सुविधा देता येते, मग ठक्कर बझारमध्ये ‘दरवाढीचा उत्सव’ का?महामंडळाने जर खरंच प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करायचा असेल, तर ‘ठक्कर बझार’मधील या अवैध वसुलीला तातडीने आळा घालावा.PMC Parking Scam : ठेकेदारांना जरब बसवणारी व्यवस्था हवी; नागरिकांची मागणी; ठोस निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा.दरांबाबत स्पष्ट फलक लावावास्वच्छतागृहातील व्यवस्थापन पारदर्शक करावेमहामंडळाने हा कलंक पुसण्याची जबाबदारी आता घ्यावी, कारण प्रवासी ‘लघुशंके’ला नव्हे, तर ‘न्यायासाठी’ उभे आहेत!‘ठक्कर बझार’मध्ये चालणारी ही उघड लूट नेमकी कोणाच्या आदेशाने?दरवाढीमागे कोणाचा आर्थिक स्वार्थ आहे?एस. टी. महामंडळाचे अधिकारी अजूनही गप्प का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.