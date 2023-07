Nashik Crime News : देशी दारूच्या दुकानात चोरी; दीड लाखाचा माल लंपास

Nashik Crime News : येथील निमोण नाका परिसरात असणाऱ्या सरकारमान्य देशी दारू दुकानाचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी चक्क ४० बॉक्स लांबविले.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की या ठिकाणी सरकार मान्य देशी दारूचे दुकान असून नेहमीप्रमाणे बंद केल्यानंतर दुकानदार घरी गेला (Theft at Country Liquor Shop One and half lakh worth of goods stolen nashik crime news)

मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी देशी दारू दुकानाच्या पाठीमागील दरवाजाचे दोन्ही कुलूप तोडून सीसीटीव्ही फिरवून दुकानांमध्ये प्रवेश केला.

दुकानातील प्रिन्स कंपनीचे कंपनीचे १८० मिली दारूअसलेले २७ बॉक्स, ९० मिली दारू असलेले १० बॉक्स, ७५० मिली असलेले २ बॉक्स व बाजीगर कंपनीचे १८० मिली चा १ बॉक्स असा एकंदरीत सर्व दीड लाखाच्या आसपास माल व गल्ल्यातील रोख रक्कम घेऊन चोरट्यांनी पोबारा केला.

सदरचा प्रकार सकाळी दुकानदाराच्या लक्षात येताच त्यांनी ही सर्व हकीगत पोलीस स्टेशनला सांगितली. नांदूर पोलीस स्टेशनचे कदम यांनी येऊन सदरच्या चोरीचा पंचनामा करुन गुन्हा दाखल केला आहे. यापूर्वीही या दुकानातील दारूचे बॉक्स चोरीला गेलेले आहे.

चोरट्यांनी आता देशी दारूचे दुकाने ही लक्ष बनवलेले असून वाढत्या भुरट्या चोरांमुळे परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुढील तपास वावी पोलीस स्टेशनचे हेमंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदूर-ओपीचे कदम करत आहे