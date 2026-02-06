नाशिक

Nashik Crime: नाशिकमधील प्रसिद्ध मंदिरातून चांदीच्या मुर्त्यांसह दानपेटीतील रोकड लंपास!

Theft Case: नाशिकमधील प्रसिद्ध मंदिरात चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये चोरट्यांनी चांदीच्या मुर्त्यांसह दानपेटीतील रोकड लंपास केली आहे.
वणी (नाशिक) : नाशिकमधील दत्तात्रयांचे आजोळ समजले जाणाऱ्या श्रीक्षेत्र कंरजी देवस्थान येथील दत्त मंदिरात अज्ञात चोरट्यांनी दत्तात्रयांच्या मुर्तीवरील सोन्याचे अलंकार, चांदीच्या मुर्ती, दानपेटीतील रोकड अशी ४ लाख ७५ हजारांचा एैवज चोरुन नेला आहे. मात्र चोरट्यांनी पुरातन पद्मासन स्थित मूर्तीचा चांदीचा मुकुट काढून मुर्ती तशीच ठेवली आहे.

