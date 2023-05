Nashik Crime: द्राक्षबागेतील झाडे तोडून शेती साहित्याची चोरी; जोपुळ येथील सरपंच उगले यांचे मोठे नुकसान

Nashik Crime : जोपुळ (ता. दिंडोरी) येथील सरपंच माधवराव उगले यांच्या द्राक्षबागेतील झाडे तोडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत, शेतातील साठ हजाराचे शेती साहीत्य चोरुन नेल्याची घटना घडली. (Theft of agricultural materials by cutting trees in vineyard Sarpanch Ugle of Jopul suffered great loss Nashik Crime)

सरपंच उगले यांची जोपुळ ते पिंपळगाव रोडवर गट क्रमांक १७१/२मध्ये द्राक्षाची बाग आहे. गेल्या शनिवारी (ता. २०) मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तींनी शेतातील द्राक्षबागेवर कुऱ्हाडीने घाव घालून मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली.

तसेच द्राक्षबागेत ठेवलेले अंदाजे २७ हजार पाचशे रूपये किमतीचे पावडर मारण्याचे ब्लोअर मशीनचे आठ पितळी फुले, सूर्या कंपनीचा सुमारे ३२ हजार ५०० रूपये किमतीचा शंभर किलो क्षमतेचा वजन काटा असा मुद्देमाल चोरून नेला.

गेल्या आठ दिवसांपूर्वीदेखील उगले यांच्या शेतातील द्राक्षबागेतील काही द्राक्षाची झाडे कुऱ्हाडीने तोडून मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली होती. त्यानंतर गेल्या शनिवारी पुन्हा द्राक्षांची ८० झाडे जमिनीपासून चार ते पाच इंचावर तोडून अंदाजे २५ हजार रुपयांचे नुकसान केले आहे.

उगले यांनी तत्काळ वणी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे. त्यानुसार वणचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश बोडखे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. या प्रकरणी भादंवी कलम ३७९, ४२७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्री. बोडखे यांच्यासह उपनिरीक्षक प्रकाश जाधव, एम. एल. बर्डे तपास करीत आहेत.