Nashik Crime News : सावरकरनगरमध्ये सराफी पेढीवर डल्ला; दुर्लक्षामुळे 25 लाखांचे दागिने चोरीला

नाशिक : गंगापूर रोड परिसरातील सावरकरनगर येथील टकले न्यू ज्वेलर्सच्या शटरचे लॉक तोडून चोरट्यांनी तब्बल २५ लाख ७५ हजारांचे सोन्या-चांदीचे व हिऱ्याचे दागिने लांबविले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत घरफोडीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (theft on Sarafi Pedhi in Savarkarnagar Jewelery worth 25 lakhs stolen due to negligence Nashik Crime News)

दरम्यान, या सराफी पेढीबाहेर सुरक्षारक्षक नेमण्यात आलेला नव्हता. तसेच, सिक्युरिटी अलार्मही बंद असल्याने चोरट्यांना सोयीचे झाल्याची बाब समोर आली असून, सीसीटीव्हीचे कॅमेरे उच्च दर्जाचे नसल्याने त्यात संशयितांची अंधूक छबी पोलिसांना मिळाली आहे.

या प्रकरणी अपूर्व रघुराज टकले (रा. मीनाक्षी अपार्टमेंट, माणिकनगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सावरकरनगरला वेणूनाद अपार्टमेंटमध्ये त्यांचे ज्वेलरीचे दुकान आहे. गेल्या सोमवारी (ता. २०) मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी शटरचे लॉक तोडून दुकानात प्रवेश केला आणि सोन्या-चांदीसह हिऱ्याचे २५ लाख ७५ हजारांचे दागिने लांबविले.

दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच गंगापूर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिस उपनिरीक्षक संजय भिसे अधिक तपास करीत आहेत.