नाशिक : शहरात म्युकरमायकोसिस (mucormycosis) आजाराच्या रुग्णांची संख्या ३०१ पर्यंत पोहोचली असून, रुग्णांवर उपचारासाठी लागणाऱ्या ‘अॅम्फोटेरेसिन- बी’ (Amphotericin-b) इंजेक्शनचा मात्र अल्प पुरवठा झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. सोमवारी (ता.२४) महापालिकेकडे अवघे ९४ इंजेक्शन प्राप्त झाल्याने समप्रमाणात वाटप करायचे झाले तरी प्रत्येक रुग्णांपर्यंत इंजेक्शन पोचणार नसल्याने नातेवाइकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. (there are 301 patients of mucormycosis infarction in nashik city)



राज्य शासनाकडून अपुरा पुरवठा

शहरात म्युकरमायकोसिस आजाराचा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढत असल्याने या आजारावर उपचार करण्यासाठी ‘अॅम्फोटेरेसिन-बी’ इंजेक्शनची आवश्‍यकता आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करता महापालिकेने इंजेक्शनची अधिक नोंदणी राज्य शासनाकडे नोंदविणे आवश्‍यक असताना मात्र तेवढ्या प्रमाणात नोंदविली जात नाही. त्यामुळे रुग्णांना पुरेशा प्रमाणात इंजेक्शन प्राप्त होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. मागील आठवड्यात २२१ इंजेक्शनची मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्यानुसार शुक्रवार ते रविवार असे अनुक्रमे २४४, २३४ व १०८ इंजेक्शन प्राप्त झाले. आज ९४ इंजेक्शन मिळाले. महापालिकेकडे ३०१ रुग्णांनी इंजेक्शनची मागणी नोंदविली आहे. एका रुग्णाला दिवसातून चार वेळा इंजेक्शन द्यावे लागते. रुग्ण संख्येचा विचार करता १२०० इंजेक्शनची दररोज आवश्‍यकता असताना राज्य शासनाकडून अपुरा पुरवठा होत आहे. महापालिकेकडून रुग्ण संख्येची पुरेशी आकडेवारी दिली जात नसल्याने पुरवठा कमी होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा: नाशिक जिल्‍ह्यात आज 677 पॉझिटिव्‍ह, 1 हजार 349 कोरोनामुक्‍त



इंजेक्शनसाठी वशिलेबाजी

राज्य शासनाकडून जिल्हा रुग्णालयाकडे इंजेक्शन प्राप्त होतात. त्यानंतर नाशिक व मालेगाव महापालिका तसेच ग्रामिणसाठी जिल्हा रुग्णालयामार्फत इंजेक्शनचे वितरण होते. इंजेक्शनसाठी महापालिकेकडे नोंदणी नोंदवावी लागते. मात्र नोंदणी झाल्यानंतरही इंजेक्शनसाठी वशिलेबाजी होत असल्याचा आरोप होत आहे.



(there are 301 patients of mucormycosis infarction in nashik city)



हेही वाचा: नाशिकमध्ये आढळली तिसरी प्राचीन बुद्ध लेणी!