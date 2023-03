Market Committee Election : नाशिक बाजार समिती निवडणुकीत तिसऱ्या दिवशी 12 उमेदवारांचे अर्ज दाखल!

By

पंचवटी (जि. नाशिक) : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या १९ जागांसाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवशी तब्बल १२ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहे.

बाजार समितीचे माजी उपाध्यक्ष संजय तुंगार, माजी संचालक शंकर धनवटे यासह सर्वसाधारण गटातून धनाजी पाटील, अनिल ढिकले तर विमुक्त जमाती भटक्या जमाती गटातून प्रल्हाद काकड यांनी अर्ज दाखल केले. (third day of Nashik market committee election 12 candidates filed their applications nashik news)

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रीया सुरू असून २७ मार्चपासून अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला आहे. पहिल्या दिवशी एक तर, दुसऱ्या दिवशी दोन, तिसऱ्या दिवशी १२ असे एकूण १५ अर्ज आतापर्यंत दाखल झाले आहे.

बुधवारी माजी संचालक संजय तुंगार, शंकर धनवटे यांनी अर्ज दाखल केले. शिंदे शिवसेना गटाचे जिल्हाप्रमुख अनिल ढिकले यांनी अर्ज दाखल करत रिंगणात उतरले आहे. विमुक्त जमाती भटक्या जमाती गटातून नाशिक तालुका संघाचे माजी अध्यक्ष प्रल्हाद काकड यांनी अर्ज दाखल केला आहे.

अर्ज दाखल करण्यास चार दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. माजी सभापती तथा माजी खासदार देविदास पिंगळे यांच्या गटातील इच्छुकांकडून शुक्रवारी (ता.३१) अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. माजी सभापती शिवाजी चुंभळे गटातील उमेदवारांकडूनही अर्ज दाखल करण्याची तयारी झाली असून शक्तीप्रर्दशनाद्वारे अर्ज दाखल करणार असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

यांनी केले उमेदवारी अर्ज दाखल

विमुक्त जमाती भटक्या जमाती - प्रल्हाद काकड.

इतर मागासवर्ग मतदार संघ - धनाजी पाटील.

सर्वसाधारण - धनाजी पाटील, अनिल ढिकले, शंकराव धनवटे,संजय तुंगार,

प्रभाकर माळोदे,उत्तम खांडबहाले,राजाभाऊ ढगे.

शेतकरी सर्वसाधारण - प्रभाकर माळोदे,

ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक - सदानंद नवले,

ग्रामपंचायत अनुसूचित जाती जमाती - यमुना जाधव.

तीन दिवसात १६६ अर्जाची विक्री

बाजार समिती निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी होत असताना दुसरीकडे, अर्ज विक्री मोठी होत आहे. गत तीन दिवसात १८ जागांसाठी तब्बल १६६ अर्जाची विक्री झाली आहे. यात पहिल्या दिवशी ५६, दुसऱ्या दिवशी ४४ तर बुधवारी तिसऱ्या दिवशी ६६ अर्जाचा समावेश आहे.