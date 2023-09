Wedding Season : नोव्हेंबरपासून लग्नाचा धूमधडाका! गतवर्षपिक्षा यंदा 8 मुहूर्त जादा

Wedding Season : दिवाळीनंतर लग्नकार्याचे मुहूर्त असून नोव्हेंबर २०२३ ते १४ जुलै २०२४ पर्यंत एकूण ६६ तिथी आहेत. त्यामुळे यंदा नोव्हेंबरपासून लग्नाचा बार उडणार आहे. दरम्यान पावसाने ओढ दिल्याने शेतीपिकाच्या उत्पन्नात घट होणार असल्याने विवाह सोहळ्यातील बडेजाव कमी होणार आहे. (This year 8 muhurat more of marriage than last year nashik news)

लग्न तिथीनुसार वधू-वर, पालक लग्न जमविण्यासाठी पाहुण्यारावळ्याकडे विचारपूस करत आहेत. शिवाय ज्या वधू-वराचे लग्न जमले आहेत. त्याचे पालक पंचाग पाहून सोयीची तारीख व वेळ निश्चित करण्यासाठी पंचागकल्यांकडे विचारणा करीत आहेत. दरम्यान यावर्षी आठ मुहूर्त जास्त आहेत.

यंदा लग्नाच्या हंगामाला नोव्हेंबरपासून सुरवात होत असून १५ जुलै २०२४ पर्यंत आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने लग्नाचा हंगाम सुरू होणार आहे. त्या दृष्टीने वधू-वर पालक लग्न जमविणे आणि तिथीसाठी धावपळ करत आहेत. यावर्षी पावसाने दडी मारल्याने पीकपाणी कमी राहणार आहे. पीकपाणी कमी झाल्याने उत्पन्न घटण्याची शक्यता आहे.

परिणामी लग्नकार्यावरही परिणाम होणार आहे.

शेतकऱ्यांना मुला-मुलीचे लग्न करण्यासाठी अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. पावसाअभावी शेतात पिकले नसल्यामुळे थाटमाट कमी करावे लागणार आहे.

पंचागांनुसार नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ पर्यत ६६ विवाह मुहूर्त आहेत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वाधिक लग्न तारखा आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये दहा मुहूर्त असून सर्वात कमी मुहूर्त मे व जून २०२४ या महिन्यात आहेत.

सूर्यास्तापूर्वी सहा मिनिटे मुहूर्त...

मागील लग्न हंगामापेक्षा यंदा आठ मुहूर्त जास्त आहेत. एकूण ६६ मुहूर्तापैकी ४४ मुहूर्त गोरज मुहूर्त आहेत. गोरज मुहूर्त म्हणजे गुरूशिवाय इतर वारी सूर्यास्तापूर्वी सहा मिनिटे लग्न विधी करण्याचा मुहूर्त काढला असेल तर स्थानिक सूर्यास्तरानंतरच्या दोन मिनिटांनी लग्नविधी करावा. नोव्हेंबरपासून लग्न कार्य सुरू होणार असून पंधरा जुलैपर्यंत हंगाम असल्याचे पंचागनतज्ज्ञांनी सांगितले.