Milk Adulteration Crime: दूध भेसळ प्रकरणात 'त्या' तिघांना 3 दिवस पोलीस कोठडी

Milk Adulteration Crime : दुध संकलन केंद्रांमार्फत जमा होणाऱ्या दुधामध्ये आरोग्य सापयकारक असणाऱ्या कॉस्टिक सोड्यासह मिल्क पावडरची भेसळ करणाऱ्या मिरगाव येथील हिंगे बंधू सह त्यांना दूध भेसळीचे साहित्य पुरवणाऱ्या हेमंत पवार यास सिन्नर न्यायालयाने सोमवारी तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. (Three days in police custody for milk adulteration case nashik crime news)

जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशाने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने रविवारी सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील ओम सद्गुरु दूध संकलन केंद्रात छापा टाकत दुधात होणारी कास्टिक सोडा आणि मिल्क पावडरची भेसळ रंगीहात पकडली होती.

यावेळी दूध भेसळ करून जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या संतोष विठ्ठल हिंगे, प्रकाश विठ्ठल हिंगे या दोघा भावांसह त्यांना दूध भेसळीचे साहित्य पुरवणाऱ्या उजनी येथील हेमंत श्रीहरी पवार याला विशेष पथकाने ताब्यात घेतले होते.

हिंगे बंधूंच्या घरातून पोलिसांनी भेसळीसाठी वापरले जाणारे साहित्य ताब्यात घेतले होते. तर पवार याच्या घराशेजारच्या गोदामातून सुमारे अकरा लाख रुपये किमतीची मिल्क पावडर, कास्टिक सोडा असा सुमारे 300 गोण्या मुद्देमाल हस्तगत केला होता.

रात्री उशिरा अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सह आयुक्त सुवर्णा महाजन यांच्या फिर्यादीवरून वरील तिघांच्या विरोधात वावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सोमवारी या तिघांना पोलिसांनी सिन्नर न्यायालयात हजर केले.

न्यायालयाने तिघांनाही तीन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक बाळासाहेब आहेर याप्रकरणी तपास करीत आहे.