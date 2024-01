नाशिक : बदलती जीवनशैली व इतर विविध कारणांनी शहरातील सुमारे साडेतीन लाख लोक हे सौम्‍य ते गंभीर स्वरूपाच्या मूत्रपिंड विकारांनी त्रस्‍त आहेत. यापैकी वैद्यकीय स्‍थिती खालावलेल्‍या रुग्‍णांना ‘डायलिसिस’ प्रक्रिया करावी लागते.

दरवर्षी अशा रुग्‍णांमध्ये सुमारे दोनशेने वाढ होत असून, मूत्रपिंड निकामी होणाऱ्या रुग्‍णांच्‍या संख्येतही वाढ होते आहे. तुलनेत प्रत्‍यारोपणाचे प्रमाण नगण्य आहे. (Three half lakh people suffering from kidney disorders Annual increase in number of dialysis patients by two hundred nashik)