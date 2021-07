By

गिरणारे/गंगापूर (जि. नाशिक) : गिरणारे-नाशिक रस्त्यावर गंगावाडी जवळ शेतकऱ्यांना 3 वेगवेगळे बिबटे आढळले आहेत, अचानक दिसलेल्या या बिबट्यांमुळे परिसरात मोठी दहशत पसरली आहे. दरम्यान एकूणच परिसरात वनविभागाने पिंजरा लावूनही तिन्ही बिबटे हाती लागत नसल्याने नागरिक दिवसा ढवळ्या घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत. (three leopards sighted near gangawadi on gangapur nashik road)



गंगापूर धरणाला लागून असलेल्या गंगावाडी परिसरात बिबटया दिसून आल्याने शेतकरीवर्ग शेतीची कामे सोडून घरातच बसले आहेत. सातत्याने या भागाबरोबर गोदावरी खोऱ्यात , महादेवपूर परिसरात या आधी बिबट्याने मोठे नुकसान केले होते. बिबट्या या भागातही हाती लागत नसल्याने तसाच अनुभव गंगावाडी भागात येत असल्याने पिंजरा लावूनही बिबट्या हाती लागत नसल्याने परिसरात घाबराट पसरली आहे.

