Nashik News : एकाच कंपनीतील तिघांचा 2 दिवसांत ह्रदयविकाराने मृत्यू

द्वारका : सातपूर येथील एकाच कंपनीतील तीन कामगारांचा ह्रदयविकाराच्या धक्क्याने दोन दिवसांत मृत्यू झाल्याने कंपनीतील कामगार व अधिकारी वर्गामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. (Three people from same company died of heart disease in 2 days Nashik News)