नाशिक : जिल्‍ह्यात कोरोना महामारीच्‍या दुसऱ्या लाटेत बसलेला फटका गेल्‍या १२ दिवसांच्‍या आकडेवारीतून समोर आला आहे. कोरोना बळी ठरलेल्‍या मृतांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. १२ दिवसांमध्ये पोर्टलवर तीन हजार २३६ मृतांच्‍या नोंदी झाल्‍या आहेत. (Three thousand 236 deaths in 12 days reported on the portal Nashik news)



गेल्‍या मार्च व एप्रिल महिन्‍यात जिल्‍ह्यात कोरोनाचा फैलाव अत्‍यंत धोकादायक पद्धतीने होत होता. दुसऱ्या लाटेत बाधितांना रुग्‍णालयात खाटा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. उपचारार्थ रुग्‍णांना ऑक्सिजनच्‍या तुटवड्याला सामोरे जावे लागले. अनेकांना आरोग्‍य सुविधाच मिळाल्‍या नसल्‍याची गंभीर बाब समोर आली होती. अचानक रुग्‍णालयांवर कामाचा ताण आल्‍याने रुग्‍णांसंबंधी माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया बारगळली होती. लाट ओसरल्‍यानंतर पोर्टलवर मृतांच्‍या नोंदी करण्यास सुरवात झाली. तिसऱ्या लाटेच्‍या पार्श्वभूमीवर ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्‍न करण्यात आले. त्‍यानुसार यापूर्वी कोरोनामुळे झालेल्‍या मृतांच्‍या नोंदणी १० जूनपासून पोर्टलवर केल्‍या जात होत्‍या. ही प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे आली असून, मंगळवारी (ता. २२) यापूर्वी मृत एकाही रुग्‍णाची माहिती पोर्टलवर अपलोड झालेली नाही.

दरम्‍यान, या १२ दिवसांत तीन हजार २३६ मृतांच्‍या नोंदी पोर्टलवर झाल्‍या आहेत. प्रत्‍यक्षात १२ दिवसांत कोरोनामुळे शंभरहून कमी बाधितांचा मृत्‍यू झाला आहे. उर्वरित मृत यापूर्वीचे असल्‍याचे स्‍पष्ट होते.



ग्रामीणइतकाच शहरी भागाला फटका

पहिल्‍या लाटेत नाशिक महापालिका क्षेत्रात मृतांची संख्या अधिक होती, तर दुसऱ्या लाटेत एका टप्प्‍यावर ग्रामीण भागात शहरीपेक्षा अधिक मृत्‍यूच्‍या नोंदी होत्‍या. मात्र, माहिती अद्ययावत झाल्‍यानंतर ग्रामीण भागाइतकाच फटका शहरी भागाला बसल्‍याचे स्‍पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत नाशिक महापालिका क्षेत्रात तीन हजार ७२४ बाधितांचा मृत्‍यू झाला आहे, तर ग्रामीण भागात तीन हजार ८४४ मृतांच्‍या नोंदी झाल्‍या आहेत. मालेगावला ३५१, तर जिल्‍ह्याबाहेरील १२६ बाधितांच्‍या मृत्‍यूची नोंद आहे.





कोरोनामुळे झालेल्‍या मृत्‍यूंची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे. यापुढील काळात कोरोनाबाधित व कोरोनामुळे होणाऱ्या मृतांची माहिती वेळच्‍या वेळी पोर्टलवर अपलोड करण्याच्‍या सूचना रुग्‍णालयांना दिल्‍या आहेत.

-डॉ. अनंत पवार, जिल्‍हा नोडल अधिकारी, जिल्‍हा रुग्‍णालय

