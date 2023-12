Green shoots of old summer exportable onions stored in the chali of Sanjay Dadaji Sonwane, an onion grower from Ajmer Saundane Saudane Shivara. esakal

नाशिक Nashik Onion News : मातीमोल दराने कांदा विक्री करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ; उत्पादकांचे आर्थिक गणित कोलमडले डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात उन्हाळी कांद्याला प्रतिक्विंटल साडेपाच हजार रुपये दर मिळत होता.