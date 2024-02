Nashik News : बागायतदारांवर रेशन अन्‌ विकतचा गहू खाण्याची वेळ; येवल्यात ‘रब्बी’चा पालापाचोळा

Nashik News : मागील वर्षी वरूणराजाने अवकृपा केल्याने तालुक्यात खरिपाची वाट लागली. आता रब्बीचे चित्र त्याहूनही भयानक आहे. पालखेड कालव्याच्या लाभक्षेत्रात थोड्याफार प्रमाणात रब्बी हंगाम फुललायं. मात्र, उत्तर पूर्व भागात शेतजमीन ओसाड पडली आहे.

पिण्यासाठी साठवर गावे-वाड्यांवर टँकर सुरू असल्याने गव्हाचे पीकही दिसेनासे झाले आहे. (Time to ratio and sell wheat to farmers in yeola nashik news)