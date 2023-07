Nashik News: वाहतूक सिग्नलवरचे ‘टायमर’च बंद! दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

By

Nashik News : शहरातील सिग्नलवरची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी ठराविक वेळा निर्धारित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे ठराविक सेंकदानंतर सिग्नल लाल आणि हिरवा होतो.

परंतु सध्या शहरातील बहुतांशी सिग्नलवरील ‘टायमर’ च बंद पडलेले आहे. काही सिग्नलवर तर एकाच दिशेचे ‘टायमर’ सुरू असून उर्वरित बंद असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. काही सिग्नलवर तर चारीही बाजूचे ‘टायमर’ बंद आहेत.

यामुळे वाहनचालकांना कोणता सिग्नल सुटेल याबाबत संदिग्धता निर्माण होते आहे. मात्र याकडे ना वाहतूक पोलिस शाखेचे लक्ष अन् ज्यांच्यावर दुरुस्तीची जबाबदारी आहे, त्या महापालिकेचेही लक्ष नाही. (timer on traffic signal off Neglect of correction Nashik News)

नाशिक शहरात स्मार्टसिटी प्रकल्पांतर्गत त्र्यंबक नाका सिग्नल ते अशोकस्तंभ हा स्मार्ट रोड करण्यात आलेला आहे. या रोडवर त्र्यंबक नाका, सीबीएस आणि मेहेर या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा आहे.

याच रोडवरील सर्वात रहदारीचा सीबीएस सिग्नल आहे. मात्र या सिग्नलवर त्र्यंबक नाकाकडून मेहेर सिग्नलकडे येताना सीबीएस सिग्नलचा ‘टायमर’ बंद आहे. या सिग्नलवरील उर्वरित तीन दिशांचे सिग्नलवरचे टायमर व्यवस्थित सुरू आहेत.

परंतु ज्या वेळी मेहेरकडून त्र्यंबक नाक्याकडे वाहतुकीला लाल दिवा असतो, त्या वेळी सेकंदाचा टायमर सुरू असतो, परंतु त्याचवेळी त्र्यंबक नाक्याकडून मेहेर सिग्नलकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला लाल दिवा असतो, त्या वेळी सेकंदाचा टायमरच बंद असतो.

या दोन्ही दिशेला हिरवा दिवा एकाच वेळी सुरू होत असल्याने, एका दिशेला टायमर दिसत नसल्याने दुसऱ्या दिशेचे वाहने सुटतात. मात्र त्या वेळी मेहेरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना हिरवा दिवा सुरू होईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागते.

याचप्रमाणे, शरणपूर रोडवरील टिळकवाडी सिग्नलची अवस्था आहे. नवीन पंडित कॉलनीतून महापौर बंगल्याकडे जाताना सिग्नलवर फक्त लाल, हिरवा आणि पिवळा दिवा लागतो. सेकंदाचे टायमर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून बंदच आहे.

विरुद्ध दिशेच्या सिग्नलचेही तसेच आहे. तर, त्र्यंबक रोडवरील जलतरण तलाव सिग्नलची वेगळी व्यथा आहे. या ठिकाणी तीन सिग्नल असून, मधल्या काही अर्धा मिनिटांसाठी तीनही सिग्नलला लाल दिवा लागलेला असतो.

अशावेळी वाहनचालकांचा सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त झाल्याचा समज होऊन तीनही दिशेचे वाहने धावू लागतात. त्यामुळे अनेकदा लहान स्वरूपाचे अपघात झालेले आहेत.

दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

शहरातील वाहतूक सिग्नल यंत्रणा वापरासाठी शहर वाहतूक पोलिसांकडे जबाबदारी असली तरी सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त झाल्यास ते दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. परंतु, महापालिकेकडून या सिग्नलची दुरुस्ती केलेली नाही.

त्यातच स्मार्टसिटी अंतर्गत काही सिग्नल नव्याने बसविण्यात आलेले आहेत. अद्याप ते कार्यान्वित नाहीत. परंतु एकाच चौकात एकापेक्षा दोन सिग्नल बसविण्यात आलेले आहेत. नव्याने बसविलेले सिग्नल जुन्या सिग्नलच्या समोर येत असल्याने अनेकदा वाहनचालकांना सिग्नल दिसतही नाही.