टिपू सुलतानचा फोटो पुन्हा लावणार, गैर काय? उपमहापौरांनी स्पष्ट केली भूमिका

Tipu Sultan Photo Controversy मालेगावच्या उपमहापौर शान ए हिंद यांनी पुन्हा एकदा टिपू सुलतानबाबत केलेल्या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. टिपू सुलतानचा फोटो लावण्यात गैर काय असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय.
सूरज यादव
टिपू सुलतानच्या मुद्द्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, मालेगाव महानगरपालिकेत ज्या उपमहापौरांच्या दालनातील फोटोवरून वाद सुरू झाला त्या शान ए हिंद निहाल अहमद यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. सध्या उपमहापौर दालनाचं काम सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर टिपू सुलतान यांचा फोटो पुन्हा लावणार असल्याचं विधान शान ए हिंद निहाल अहमद यांनी केलंय. या विधानामुळे पुन्हा एकदा वाद भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

