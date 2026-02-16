टिपू सुलतानचा फोटो पुन्हा लावणार, गैर काय? उपमहापौरांनी स्पष्ट केली भूमिका

टिपू सुलतानच्या मुद्द्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, मालेगाव महानगरपालिकेत ज्या उपमहापौरांच्या दालनातील फोटोवरून वाद सुरू झाला त्या शान ए हिंद निहाल अहमद यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. सध्या उपमहापौर दालनाचं काम सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर टिपू सुलतान यांचा फोटो पुन्हा लावणार असल्याचं विधान शान ए हिंद निहाल अहमद यांनी केलंय. या विधानामुळे पुन्हा एकदा वाद भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..मालेगाव शहरात किल्ला परिसरात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात उपमहापौर शान ए हिंद यांनी टिपू सुलतानीचं कौतुक केलं. इंग्रजांविरोधात लढणाऱ्या योद्ध्याचा फोटो लावण्यात गैर काय असा प्रश्नही शान ए हिंद यांनी विचारला. फोटो लावण्याच्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचंही त्यांनी म्हटलं..Harshvardhan Sapkal : 'मुंबईतील रस्त्याला 'टिपु सुलतान'चं नाव देण्याचा भाजपने दिला होता प्रस्ताव', हर्षवर्धन सपकाळांनी थेट पुरावाच सादर केला...मालेगाव महानगरपालिकेत महापौर आणि उपमहापौरांनी नुकताच त्यांचा पदभार स्वीकारला. महापौरपदी इस्लाम पक्षाच्या नसीरिन बानो खालीद शेख आणि उपमहापौरपदी समाजवादी पार्टीच्या शान ए हिंद यांची निवड झाली. उपमहापौर पदाची सूत्रे स्वीकारताच शान ए हिंद यांच्या दालनात टिपू सुलतानीचा फोटो दिसल्यानं वाद निर्माण झाला होता..टिपू सुलतानचा फोटो उपमहापौरांच्या दालनात असल्याचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला. शिवसेना शिंदे गटानेही तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यानंतरहच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या विधानावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.