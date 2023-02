Nashik News : धक्कादायक! सावकाराच्या जाचाला कंटाळून दोघांनी केले विष प्राशन

नाशिक रोड : नाशिक रोड येथे सावकाराच्या जाचाला कंटाळून दोन जणांनी विष प्राशन केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यातील एकाची प्रकृती चिंताजनक तर एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. (Tired of money lender both man attempts suicide by taking poison at nashik road News)

नाशिकरोड परिसरातील भालेराव मळा येथील रहिवासी रवी लक्ष्मण कांबळे यांनी सोसाईट नोट लिहून सावकारी जाचाला कंटाळून विष पिऊन आत्महत्या केली आहे. सदर सावकारावर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भालेराव मळा परिसरातील सर्व नागरिकांनी केली आहे.

सदरील दोघांना बिर्ला हॉस्पिटल येथे आणण्यात आले असून या ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आला आहे. नाशिक पुणे रोडवर बिटको महाविद्यालयासमोर सदर रास्ता रोको झाला.

