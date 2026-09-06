बुलेटला भरधाव पिकअपची धडक;नाशिकरोडच्या महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू, सैन्यदलातील मित्र गंभीर

भरधाव पिकअपच्या धडकेत
महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू
सैन्यदलातील जवान मित्राची प्रकृती चिंताजनक
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड, ता. ५ : मित्रांसोबत सिनेमा पाहून मध्यरात्री घरी परतणाऱ्या महाविद्यालयीन तरुणाच्या बुलेटला भरधाव पिकअपने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात पियुष विलास मोरे (२१, रा. सत्यम पार्क, जाचकनगर, जयभवानी रोड, नाशिक रोड) याचा मृत्यू झाला. त्याच्यासोबत असलेला सैन्यदलातील जवान अनुराग दुबे जखमी असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे.
पियुष व अनुराग हे मित्रांसह सिटी सेंटर मॉलमध्ये सिनेमा पाहून मध्यरात्री घरी परतत होते. पुणे रोडवरील फेम सिनेमाजवळील शिवाजीनगर परिसरात पॉल ढाब्यासमोरून जात असताना नाशिक रोडकडून आलेल्या भरधाव पिकअपने तपोवन रोडकडे वळताना बुलेटला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर पिकअप चालक वाहनासह पसार झाला.
अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या पियुषला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. अनुरागला पुढील उपचारांसाठी पुण्यातील मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले आहे.
पियुष द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील व दोन भाऊ असा परिवार आहे. उपनगर पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस हवालदार संदीप हिवाळे तपास करीत आहेत.