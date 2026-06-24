नाशिक

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
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धुळे ः टुडे १ साठी.... आॅरेंज अलर्ट बातमीच्या शेजारी -- धुळे जिल्ह्यात १४ जुलैपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २४ : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आगामी काळात विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यात ३० जून ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबई पोलिस कायदा कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत. अपर जिल्हादंडाधिकारी शरद पवार यांनी आज याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला. हा आदेश ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून १४ जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत जिल्ह्यात लागू राहणार आहे. आदेशानुसार जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यास (जमावास) किंवा कोणत्याही मिरवणुकीस कायदेशीर बंदी असेल. कोणत्याही स्वरूपाच्या सभा, मोर्चे, रॅली किंवा जाहीर बैठकांवर निर्बंध असतील. या कालावधीत आवश्यक कार्यक्रमांच्या परवानगीबाबत स्थानिक पोलिस ठाण्याचे अधिकारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती पाहून योग्य तो निर्णय घेतील. विवाह सोहळे किंवा अंत्ययात्रेच्या जमावासाठी शासनाने वेळोवेळी दिलेले नियम व निर्बंध लागू राहतील. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांची सुरक्षा अबाधित राहावी, यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले असून नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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