गणेश मंडळांना २० फुटी मूर्तींचे आकर्षण बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी

मेन फिचर पान ३
---
गणेश मंडळांना २० फुटी मूर्तींचे आकर्षण
मंडळांची लगबग वाढली; देखावे, सजावट व मिरवणुकीच्या नियोजनाला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.३१ : शहरासह परिसरात गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग आला असून, विविध गणेश मंडळांकडून बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी सुरू आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी अनेक मंडळांनी भव्य मूर्तींची निवड केली असून, काही मंडळांमध्ये तब्बल २० फुटी गणेशमूर्तींचे आकर्षण असल्याचे दिसून येत आहे. मूर्तींची बुकिंग, मंडप उभारणी, विद्युत रोषणाई, देखावे तसेच आगमन मिरवणुकीच्या नियोजनासाठी मंडळांचे कार्यकर्ते दिवसरात्र काम करीत आहेत.
शहरातील विविध भागांतील गणेश मंडळांनी यंदा पारंपरिकतेसोबतच सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक संदेश देणारे देखावे साकारण्यावर भर दिला आहे. काही मंडळांकडून ऐतिहासिक, धार्मिक तसेच सामाजिक विषयांवर आधारित देखावे उभारण्याची तयारी सुरू आहे. मंडपाच्या सजावटीसाठी आकर्षक रोषणाई आणि विविध प्रकारच्या सजावटीच्या साहित्याचा वापर केला जात आहे.
मूर्तींच्या आकाराकडे लक्ष
मोठ्या आकाराच्या गणेशमूर्तींकडे मंडळांचा कल वाढला असून, २० फुटांपर्यंतच्या मूर्तींना विशेष मागणी असल्याचे चित्र आहे. मोठ्या मूर्तींच्या स्थापनेसाठी मंडळांकडून मंडपाची उंची, जागेची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे नियोजन केले जात आहे. मूर्तींची सुरक्षित वाहतूक आणि प्रतिष्ठापनेची तयारीही सुरू आहे.
मिरवणुकीचे नियोजन
गणरायाच्या आगमन सोहळ्यासाठी मंडळांकडून ढोल-ताशा पथके, पारंपरिक वाद्ये, आकर्षक सजावट आणि विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात येत आहे. मिरवणुकीदरम्यान गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी स्वयंसेवकांची व्यवस्था करण्याबरोबरच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे नियोजन मंडळांकडून केले जात आहे.
पर्यावरणपूरक उत्सव
मोठ्या मूर्तींबरोबरच पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देण्याचा प्रयत्नही काही मंडळांकडून केला जात आहे. शाडूमातीच्या मूर्ती, नैसर्गिक रंगांचा वापर, निर्माल्य संकलन आणि विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचा वापर याबाबत जनजागृती करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
चौकट
नियमांचे पालन करण्याचे मंडळांना आवाहन
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंडळांनी मंडप उभारणी, ध्वनिक्षेपक, मिरवणूक, वाहतूक आणि विसर्जनासंदर्भातील प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. उत्सव शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी मंडळांचे पदाधिकारी, स्वयंसेवक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. गणेशोत्सवास अवघे काही दिवस शिल्लक असल्याने शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठा आणि मंडळांच्या परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बाप्पाच्या आगमनासाठी मंडळांचे कार्यकर्ते सज्ज झाले असून, यंदाचा गणेशोत्सव जल्लोषात आणि उत्साहात साजरा करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.