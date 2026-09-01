गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालयात ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष

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जळगाव : गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालयातील मुलींच्या वसतिगृहात कायमस्वरुपी प्रतिष्ठापना केलेल्या गणेशमूर्तीच्या पुजेत सहभागी डॉ. वैभव पाटील, अध्यापक. दुसऱ्या छायाचित्रात प्रतिष्ठापना केलेली विलोभनीय गणेशमूर्ती.
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गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालयात
गणपती बाप्पा मोरयाचा जयघोष
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मुलींच्या वसतिगृहात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १ : येथील गोदावरी कॉलेज ऑफ नर्सिंगमधील मुलींच्या वसतिगृहात कायमस्वरूपी श्री गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, स्थापना सोहळा भक्तिमय व मंगलमय वातावरणात नुकताच उत्साहात झाला. ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने संपूर्ण वसतिगृह परिसर दुमदुमून गेला.
या मंगलमय सोहळ्यास डॉ. उल्हास पाटील यांच्यासह डॉ. वैभव पाटील, डॉ. प्रशांत सोळंके, डॉ. प्रेमचंद पंडित व प्रमोद भिरूड, अधीक्षिका हर्षा कोल्हे, प्राचार्या प्रा. डॉ. विशाखा गनवीर, उपप्राचार्या प्रा. जॅसिंथ धया, डी.के.पी.सी.ओ.एन.चे प्राचार्य शिवानंद बिरादार, मुख्य परिचारिका अधीक्षक संकेत पाटील, उपमुख्य परिचारिका अधीक्षिका मनीषा खरात आदी उपस्थित होते. पुरोहीत संदीप वैद्य यांनी कर्मचारी गणेश नांदुरकर यांच्याहस्ते सपत्नीक विधीवत मंत्रोच्चाराच्या मंगलमय वातावरणात श्री गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा व स्थापना करून घेतली. वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी मोठ्या उत्साहाने व भक्तिभावाने या सोहळ्यात सहभाग घेतला.