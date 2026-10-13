फोटो ..१ जागर आदिशक्तीचा

जागर आदिशक्तीचा
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NSK26H32208
शहादा : शेठ व्ही. के. शहा विद्यामंदिरातील प्राचार्या सुरेखा पाटील, उज्ज्वला गुजर, मेघा पाटील, सविता पाटील, सुलक्षणा पाटील, जयश्री पाटील, सुनीता पाटील, रंजना पाटील, वंदना चौधरी, सुरेखा खांडेकर, मनीषा चौधरी, रोहिणी काटे, शीतल नावडे, अर्चना पाटील, शारदा शितोळे, हंसा पाटील, रत्ना पाटील, सुनीता वसईकर, वंदना पाटील, पुष्पलता पाटील, तक्षशीला ठाकरे, मंजुश्री मोराणकर, मोगी मुकरंदे, भावना पाटील, योगिता पाटील, पूनम गोसावी, स्वाती मराठे, योगिता बैसाणे, ममता पाटील, मनीषा पाटील.
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NSK26H32212
शहादा : (कै.) सौ. जी. एफ. पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शैलजा पाटील, रंजना पाटील, अंजली महाजन, रंजना पावरा, वैशाली पाटील, उज्ज्वला पाटील, मनीषा पाटील, प्रीती पाटील, मंजूषा साळुंखे, हेमा पाटील, वसुंधरा देसले, वैशाली पाटील, मनीषा पाटील, हर्षा पाटील, रेखा पाटील, मनीषा पाटील, चित्रा पाटील, मेघा पाटील, शीतल चौधरी, हर्षदा पाटील, हेमांगी पाटील, हेमलता कोळी, रोहिणी पटेल, योगिता पाटील, दीप्ती गिरासे, रोहिणी पाटील, शीतल पटेल, पुष्पांजली पाटील, राणी पाटील, कल्पना चौधरी, प्रियंका भालकर, निर्मला पाटील, कल्याणी सावकार, सोनल पाटील, हर्षदा पवार, सरिता पाटील, श्वेता पाटील, आशा सोनवणे, नीना पाटील.