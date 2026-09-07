चाकूचा धाक दाखवत ब्रोकरकडून २ लाख २० हजारांची खंडणी वसूल

चाकूचा धाक दाखवत
२ लाख २० हजारांची खंडणी वसूल
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक, ता. ७ : चाकूचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी देत एका व्यक्तीकडून सुमारे २ लाख २० हजारांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात सद्दाम बाबु शेख याच्यासह त्याच्या दोन साथीदारांविरुद्ध ‘मामु’ नामक व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पंचवटी अमृतधाम येथील गणेश महेश झाल्टे यांच्याकडून सप्टेंबर २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ट्रॅक्टर हाऊस आणि खडकाळी सिग्नल परिसरात घटना घडल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारदार कामानिमित्त ट्रॅक्टर हाऊस येथून रामतीर्थकडे जात असताना संशयितांनी त्यांची गाडी अडवली. चाकूचा धाक दाखवत त्यांच्या टोळीला दरमहा २० हजारांचा हप्ता द्यावा लागेल, अन्यथा जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्यांच्याकडून १ लाख २० हजार रुपये हप्ता वसूल करण्यात आला. तसेच त्यांना सुमारे दोन तास जबरदस्तीने थांबवून ठेवण्यात आले.
यानंतर ‘मामु’ नामक व्यक्तीमार्फत २२ डिसेंबर २००३ रोजीचे साठेखत मागवून घेण्यात आले. चाकूचा धाक दाखवत त्या दस्तऐवजावर त्यांच्या वडिलांचे साक्षीदार म्हणून नाव टाकण्यास सांगून त्यावर जबरदस्तीने सही घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान, त्यांनी हप्ता देणे बंद केल्यानंतर ऑगस्ट २०२६च्या पहिल्या आठवड्यात खडकाळी सिग्नल येथे संशयित सद्दाम शेख आणि त्याचा एक साथीदार कारमधून आले. त्यांनी तक्रारदार यांना जबरदस्तीने चारचाकीमध्ये बसवून पोटाला चाकू लावला. शिवीगाळ आणि मारहाण करून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याची धमकी देत आणखी १ लाख रुपये खंडणी वसूल केली.