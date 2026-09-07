गोदा युनियनचे संचालक मंडळ बरखास्त

‘गोदा युनियन’चे संचालक मंडळ बरखास्त
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कारभारात अनियमितततेमुळे कारवाई ः प्रशासकाची नियुक्ती
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सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर, ता.७ ः नायगाव येथील गोदा युनियन कृषक सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ सहकार विभागाने बरखास्त केले आहे. त्याचबरोबर प्रशासकाचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. मंडळाच्या कारभारात अनियमितता असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक निबंधक संजय गिते यांनी दिली.
संस्थेचे दहा संचालकांचे मंडळ बरखास्त करण्यात आले. गेल्या काही महिन्यांपासून संचालक मंडळाच्या कारभाराविरोधात सहकार विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. सभासदांच्या तक्रारीनंतर सहकार विभागाने चौकशीही केली. संचालक मंडळातही अंतर्गत मतभेद उफाळून आले होते. गेल्या तीन- चार वर्षांपासून प्रभावीपणे काम झाले नसल्याचे सहकार विभागाच्या चौकशीत निदर्शनास आले. संस्थेचे जवळपास ९० टक्के कर्ज थकीत असल्याचे सहाय्यक निबंधक गिते यांनी सांगितले. महिनाभरापूर्वी संस्थेचे अध्यक्षांसह तीन संचालकांवर कारवाई झाली होती. उर्वरित संचालकांना म्हणणे मांडण्यासाठी सहकार विभागाने तीन वेळा संधी दिली. समाधानकारक खुलासा करण्यात आला नसल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे गिते यांनी सांगितले. सहकारी संस्था अधिनियम आणि संस्थेच्या पोटनियमांनुसार कारभार न झाल्याचे तपासणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. संचालकांनी मनमानी व नियमबाह्य पद्धतीने कारभार केल्याचे कारवाईत म्हटले आहे.