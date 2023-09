Tomato Auction : दिंडोरी बाजार समितीच्या वणी येथील उपबाजार आवारात गुरुवारी (ता. २१) चालू हंगामातील टोमॅटो लिलावास प्रारंभ करण्यात आला.

शुभारंभा प्रसंगी लिलावात ठेवण्यात आलेल्या ११ शेतकऱ्यांच्या ११ कॅरेटला प्रत्येकी ३ हजार ३५१ रुपयांचा भाव देण्यात आला. (Tomato auction starts in Vani sub market premises 3351 each for 11 carats nashik)

वणी, सापूतारा रस्त्यावरील बाजार समितीच्या उपबाजार आवारात टोमॅटो खरेदीस प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष गणपतराव पाटील होते.

यावेळी सभापती प्रशांत कड यांनी टोमॅटो उत्पादकांनी आपला टोमॅटो शेतीमाल मोठा (एक नंबर), मध्यम, लहान (गोल्टी), बदला (बिलबिला, तडकलेला, खरचटलेला) अशी योग्य प्रतवारी करून २० किलोच्या कॅरेटमध्ये विक्रीस आणावा व व्यापारी वर्गानेही शेतकऱ्यांना मालानूसार चांगला भाव देण्याचे आवाहन केले.

बाजार समितीचे संचालक योगेश बर्डे यांनी बाजार समितीत ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या बाबतीत माहिती दिली. तसेच या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सगळ्या सुविधा उपलब्ध होतील अशी ग्वाही दिली.

श्री. पाटील यांनी बाजार समिती, व्यापारी व शेतकरी यांनी एकमेकांशी योग्य समन्वय साधून शेतकऱ्यांना अधिकाधिका सुविधा व शेतमालाला भाव देवून विकास साधावा असे आवाहन केले.

यावेळी उपस्थित प्रमुख व्यापाऱ्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांनी आणलेल्या ११ कॅरेटचे विधीवत पुजन आणि नारळ फोडून लिलावास प्रारंभ करण्यात आला. या अकरा क्रेट्‍स साठी ३ हजार ३५१ रुपयांचा सर्वाधिक भाव विलास उंबरे या व्यापाऱ्याने देत खरेदी केले.

टोमॅटो उत्पादकांनी शेतकरी बाजार समितीत माल आणल्याने त्यांना व्यापाऱ्यांची वाट बघावी लागली तर काही व्यापाऱ्यांनी कॅरेटला ८० ते ६० रुपये भाव देत टोमॅटो खरेदी केला.

काही शेतकऱ्यांना अपेक्षीत भाव न मिळाल्याने काढता पाय घेतला तर काहींनी जे मिळेत ते पदरात पाडून घेणे पसंत केले.

कार्यक्रमासाठी वणी उपसरपंच विलास कड, वणी मर्चंट बँकेचे अध्यक्ष महेंद्र बोरा, पोपटराव थोरात, गुलाबराव जाधव, नामदेवराव घडवजे, नंदलाल चोपडा, गंगाधर निखाडे, दत्तात्रेय राऊत, प्रकाश कड, बाळासाहेब घडवजे, सुनील बर्डे, सुनील थोरात, संजय कड, संपतराव कड, संजय उंबरे, भगवान पाटील, बबन आव्हाड आदींसह बाजार समितीचे संचालक मंडळ, व्यापारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.