नाशिक : टोमॅटो प्रती क्रेट कमाल 1275 रुपये

म्हसरूळ (जि. नाशिक) : पेठ रोड येथील शरदचंद्रजी पवार मार्केट यार्डात गुरुवारी (ता. १९) झालेल्या लिलावात टोमॅटोच्या (Tomato) प्रतिक्रेटला कमाल बाराशे पंच्याहत्तर रुपये रुपये, तर सर्वसाधारण ८५० भाव मिळाला. शरदचंद्रजी मार्केटमध्ये टोमॅटो घेऊन यावा, असे आवाहन प्रशासक फैयाज मुलाणी व सचिव अरुण काळे यांनी केले आहे. (Tomatoes at maximum rate of Rs 1275 per crate Nashik News)

सद्यःस्थितीत नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत त्र्यंबक, निफाड, दोडी व संगमनेर व सिन्नरहून तसेच शहरालगत असलेल्या भागातून टोमॅटोची आवक होत आहे. यात सर्वाधिक टोमॅटो आवक ही सिन्नर येथून होत आहे. गुरुवारी आवक १७ हजार ५२२ क्रेट झाली असून, कमाल दर १२७५ रुपये मिळाला. सरासरी ८५० रुपये प्रतिजाळी भाव मिळाला आहे. टोमॅटो उत्पादन वाढ झाली असून आवक ही कमी जास्त होत असते. भाव वाढ झाल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

