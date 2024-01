Maratha Reservation : मराठा आरक्षण प्रश्नावली भरताना होणार कसरत! अचूक मांडण्याचे प्रगणक, पर्यवेक्षकांसमोर आव्हान

नाशिक : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेनुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी मंगळवार (ता. २३) पासून सुरू झालेल्या सर्वेक्षणात प्रश्नावली भरताना प्रगणक व पर्यवेक्षकांची चांगलीच दमछाक होत आहे.

एका अर्जामध्ये १४८ प्रश्नांचा समावेश असल्याने एवढी माहिती संकलित करून अचूकपणे मांडताना कसरत करावी लागत आहे. (tough exercise while filling Maratha Reservation Questionnaire challenge to supervisor to accurately present enumerators nashik)