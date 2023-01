SAKAL Impact News : उद्यान स्वच्छता मोहीमेस सुरवात; कालिका उद्यानातील खेळण्यांचीही लवकरच होणार दुरुस्ती

By

सिडको (जि. नाशिक) : परिसरातील कालिका पार्क उद्यानाची दुरवस्थेचे वृत्त ‘सकाळ’ मध्ये प्रसारित झाल्यानंतर उद्यान विभागाकडून तत्काळ उपाययोजना करत उद्यानातील स्वच्छता मोहीमेस सुरवात करण्यात आली.

येथील खेळणीदेखील लवकरात लवकर दुरुस्त करणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. (Toys in Kalika Park will repaired soon SAKAL Impact News)

गेल्या अनेक महिन्यांपासून उद्यानात कचरा एका ठिकाणी गोळा करून ठेवण्यात आला होता. मात्र घंटागाडी विभागाच्या कामचुकारपणामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले होते.

हा कचरा शनिवारी (ता.७) तत्काळ उचलण्यात आला आहे. उद्यानातील संरक्षण भिंती तुटलेल्या अवस्थेत असून या कधीपर्यंत दुरुस्त होतील, असा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. स्थानिक पोलिस प्रशासन अजूनही झोपेतच आहेत का, असा संताप प्रश्न स्थानिक उपस्थित करत आहे. पोलिसांनी येथे सकाळ, सायंकाळ गस्त घालण्याची मागणी होत आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

हेही वाचा: Nashik News : येळकोट येळकोटच्या गजराने दुमदुमली चंदनपुरी! लाखावर भाविक खंडेरायाच्या चरणी

"‘सकाळ’ चे आम्ही सर्व आभार मानतो. वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर लागलीच उद्यान स्वच्छता मोहिमेस सुरवात झाली आहे."- कल्याणी थोरात, गृहिणी

"उद्यानात स्वच्छता मोहीम सुरू झाली असून, येथे प्रेमीयुगुल व मद्यपींवर कधी कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक पोलिस प्रशासनाने याबाबत त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे."

- वृंदा गवळी, गृहिणी

हेही वाचा: Nashik News : गावकारभाऱ्यांना मिळणार ओळखपत्र; ग्रामपंचायत विभागाचे आदेश