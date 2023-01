Nashik News : गावकारभाऱ्यांना मिळणार ओळखपत्र; ग्रामपंचायत विभागाचे आदेश

नाशिक : जिल्ह्यातील सरपंचांची थेट निवड झाल्यानंतर, आता या सरपंचांना शासनाचे ओळखपत्र मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश देत नव्याने निवड झालेल्या सर्व सरपंचांना शासकीय ओळखत्र द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत.

या आदेशामुळे दोन वर्षात निवड झालेल्या पाचशेहून अधिक सरपंचांना ओळखपत्र मिळणार आहेत. (Villagers will get identity cards Orders of the Gram Panchayat Department Nashik News)

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, पंचायत समिती सभापती यांसह सरपंच यांची निवड झाल्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन आदेशानुसार शासकीय ओळखपत्र देण्यात येते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देत नव्याने निवड झालेल्या सरपंचांना ओळखपत्र द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत.

त्यासाठी ओळखपत्राचा नमुनाही देण्यात आला आहे. या नमुन्यातच ओळखपत्र द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत.

डिसेंबर २०२२ मध्ये १९६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात ५०० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत. यंदा सरपंचांची थेट निवडणूक झालेली आहे. या सर्व नवनियुक्त सरपंचांना शासकीय ओळखपत्र मिळणार आहे.

