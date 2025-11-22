Nashik News : नाशिकच्या 12 चौकांत अंडरपास, उड्डाणपूल! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेचा एमएसआयडीसीकडे प्रस्ताव

नाशिक: नाशिक रोडच्या दत्तमंदिर ते द्वारका चौकदरम्यान डबलडेकर उड्डाणपुलाचा वाढविलेला नारळ अद्यापपर्यंत पावला नसल्याने अखेरीस वाहतूक कोंडी लक्षात घेता महापालिकेने पुणे रोड व मुंबई-आग्रा रोडवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी जंक्शन विकसित करण्याबरोबरच अंडरपास, उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) सादर केला आहे..नाशिक शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे. धार्मिक, औद्योगिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर होत आहे. शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ (मुंबई-आग्रा रोड) तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० (पुणे रोड) जात असल्याने या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. दररोज मोठ्या संख्येने शहरात येणारी व बाहेर जाणारी वाहतूक तसेच शहरातील नागरिकांची वाहने, औद्योगिक माल वाहतूक यामुळे प्रमुख मार्ग, चौकांवर क्रॉस ट्रॅफिकमुळे ताण येत असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा वेळ, इंधन वाया जात असल्याने त्रस्त आहेत. अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. वायु व ध्वनिप्रदूषणाचा स्तर चिंताजनक पातळीवर पोचला आहे. .रुग्णवाहिका, अग्निशामक या आपत्कालीन सेवा वेळेत पोचण्यास अडथळे निर्माण होत आहे. पुढील वर्षात सिंहस्थ कुंभमेळा सुरू होणार आहे. या कालावधीत देश- विदेशातून मोठ्या प्रमाणात भाविक कुंभस्नानासाठी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे येणार आहे. त्या वेळी वाहतुकीचा ताण अनेक पटींनी वाढणार आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अभ्यासपूर्वक चौक सुधार आराखडा तयार करून त्याअनुषंगाने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. .राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीनवरील द्वारका चौकाच्या उपाययोजना करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे द्वारका सोबतच शहरात प्रमुख दोन महामार्गावरील बारा चौकांमध्ये अंडरपास, उड्डाणपूल करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी सादर केला आहे. सिंहस्थ किंवा शासनाकडून विशेष निधीतून अंडरपास, उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी एमएसआयडीसी कडून प्रस्ताव सादर करण्यात येईल..राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ (मुंबई- आग्रा रोड)पाथर्डी फाटा, मुंबई नाका, द्वारका चौक,आडगाव नाका,अमृतधाम, बळी मंदिर चौक, जत्रा हॉटेल.राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० (पुणे रोड)काठे गल्ली सिग्नल चौकविजय- ममता सिग्नल चौक (फेम सिनेमा)दत्तमंदिर चौक बिटको चौक.सिन्नर फाटा चौक.Satara Politics : दोन्ही राजांचे आवाहन धुडकावले! साताऱ्यात २४ प्रभागांत बंडखोरी; नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांत लढत.शहरातील वाढती वाहतूक, सिंहस्थ कुंभमेळा या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे आयुक्तांमार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.- रवींद्र बागूल, कार्यकारी अभियंता, वाहतूक कक्ष, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.