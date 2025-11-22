नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या 12 चौकांत अंडरपास, उड्डाणपूल! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेचा एमएसआयडीसीकडे प्रस्ताव

Nashik’s Rapid Growth Increases Pressure on Major Highways : नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी आणि आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ताण कमी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी 12 प्रमुख चौकांमध्ये अंडरपास व उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (MSIDC) सादर केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक रोडच्या दत्तमंदिर ते द्वारका चौकदरम्यान डबलडेकर उड्डाणपुलाचा वाढविलेला नारळ अद्यापपर्यंत पावला नसल्याने अखेरीस वाहतूक कोंडी लक्षात घेता महापालिकेने पुणे रोड व मुंबई-आग्रा रोडवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी जंक्शन विकसित करण्याबरोबरच अंडरपास, उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) सादर केला आहे.

