Nashik Traffic : बोगदा बंद, रस्ते जाम! नाशिकमध्ये द्वारकापाठोपाठ मुंबई नाका सर्कलवर वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप

Indiranagar Tunnel Closure Triggers Massive Traffic Jam : नाशिक येथील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील इंदिरानगर बोगद्याचे रुंदीकरण काम सुरू असल्याने वाहतूक अन्य मार्गांवर वळवण्यात आली आहे. परिणामी, मुंबई नाका सर्कलवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून मोठी वाहतूक कोंडी झाली, ज्यामुळे वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
नाशिक, जुने नाशिक:
नाशिक, जुने नाशिक: द्वारका चौफुलीपाठोपाठ मुंबई नाका सर्कल, नाशिक रोड वाहतूक कोंडीने जाम झाला. इंदिरानगर बोगद्याचे काम सुरू असल्याने तो वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. परिणामी, इंदिरानगरकडे जाणारी वाहतूक मुंबई नाका सर्कलकडे आल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडली. रात्री उशिरापर्यंत वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. यामुळे नाशिककडून नाशिक रोडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले.

