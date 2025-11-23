Nashik Traffic : बोगदा बंद, रस्ते जाम! नाशिकमध्ये द्वारकापाठोपाठ मुंबई नाका सर्कलवर वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप

नाशिक, जुने नाशिक: द्वारका चौफुलीपाठोपाठ मुंबई नाका सर्कल, नाशिक रोड वाहतूक कोंडीने जाम झाला. इंदिरानगर बोगद्याचे काम सुरू असल्याने तो वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. परिणामी, इंदिरानगरकडे जाणारी वाहतूक मुंबई नाका सर्कलकडे आल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडली. रात्री उशिरापर्यंत वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. यामुळे नाशिककडून नाशिक रोडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. .मुंबई-आग्रा महामार्गावरील इंदिरानगर बोगद्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे बोगद्याकडून इंदिरानगर, नाशिक रोडकडे जाणारी वाहने आता मुंबई नाका सर्कलच्या दिशेने येत आहेत. त्यातच शनिवार (ता.२२) असल्याने खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांची संख्या नेहमीपेक्षा आज अधिक होती. परिणामी सायंकाळी मुंबई नाका परिसरात वाहतुकीची कोंडी झाली. सर्कलभोवती वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या होत्या..बेशिस्त वाहनचालकांमुळे या कोंडीत आणखी भर पडली. ही कोंडी सोडविताना वाहतूक शाखेचे कर्मचारी देखील काहीसे हतबल झाले. वाहतूक कोंडीत अडकून अनेक वाहनचालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. जुना आग्रा रोडने मुंबई नाक्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर कालिका देवी मंदिरापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. तर, भाभानगरचा रस्ता वाहनांमुळे जाम झाला होता. .अतिशय संथगतीने वाहने पुढे सरकत असल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप झाला. अशीच स्थिती द्वारका सर्कल याठिकाणी होती. सायंकाळपासून रात्री उशिरापर्यत मुंबई नाका सर्कल व द्वारका सर्कल याठिकाणी कायम होती. काही चालक पर्यायी रस्त्यांच्या शोधात गल्लीबोळात वळताना दिसले, मात्र तिथेही वाहतूक वाढल्याने अडचणी वाढल्या. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणे अत्यंत कठीण झाले होते..वाहतूक मार्गात बदलमुंबई आग्रा महामार्गावरील इंदिरानगर बोगदा येथे नवीन पुलाचे बांधकाम चालु करण्यात आले आहे. सदर पुलाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत सदर बोगद्यातील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. वाहतुकीची समस्या उद्भवणार असल्याने वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. वाहतूक शाखेने अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. .वाहतूक शाखेच्या अधिसूचनेनुसार, साईनाथनगरकडून इंदिरानगर बोगदा येथे डावीकडे वळून लेखानगर अंडपास मार्गाचा वापर करणे आवश्यक असताना उजवीकडे वळून सर्विस रोडने मुंबई नाक्याकडे जात असल्यामुळे इंदिरानगर बोगदा व मुंबईनाका सर्कल येथे वाहतूक कोंडी होते आहे. सदर कामाच्या अनुषंगाने तेथील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे..दुर्दैवी घटना ! 'अणदूरजवळ अपघातात तीन ठार; अकरा जखमी', खंडाेबाचा नवस फेडण्यासाठी पुण्यातील भाविक निघाले अन्...प्रवेश बंद मार्गसाईनाथनगर सिग्नलकडून गोविंदनगर, सिटी सेंटर मॉलकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना वाहतुकीस प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. मुंबई नाका बाजूकडील सर्व्हिस रोडने भुजबळ फार्म, लेखानगरकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना वाहतुकीस प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. इंदिरानगर बाजूकडील सर्व्हिस रोडने लेखानगरकडून मुंबई नाक्याकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना वाहतुकीस प्रवेश बंद करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.