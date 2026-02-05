Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका

नाशिक: शहरातील वाढत्या रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि वाहतूक शिस्त कायम राखण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांनी मागील महिन्यात ११ हजार बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करीत सुमारे ७७ लाखांचा दंड आकारला आहे. यात प्रामुख्याने ४५० पेक्षा अधिक रिक्षांवर कारवाई केली असून, ३५ रिक्षा स्क्रॅप केल्या आहेत. तर, मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांकडून साडेसात लाखांचा दंड आकारला आहे. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर वाहतूक पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जानेवारीत शहरात विविध ठिकाणी नाकाबंदी, तपासणी व जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले. या मोहिमेत ट्रिपल सीट, हेल्मेटविना वाहन चालविणे, विरुद्ध दिशेने येणे, सिग्नल तोडणे, मोबाईलवर बोलणे, सीटबेल्ट न वापरणे, परवाना नसणे अशा विविध वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली..यादरम्यान एकूण ११ हजार ६०८ बेशिस्तांवर कारवाई करण्यात आल्या असून, सुमारे ७७ लाख ६१ हजार १५० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. सर्वाधिक २ हजार २८५ प्रकरणे रस्त्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनचालकांची आहे. १ हजार ९०७ बेशिस्त यांनी सिग्नल तोडले. तसेच १ हजार ३४७ ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्यांवर दंड आकारला. नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले असून, मद्यप्राशन करून वाहन चालवू नये, हेल्मेट व सीटबेल्टचा वापर करावा, तसेच सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Konkan Railway : बोगदे रुंदावणार, रुळ दुपदरी होणार; कोकण रेल्वेच्या विकासाला नवी गती.ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्हच्या ९४ तक्रारीमद्यप्राशन करून वाहन चालविणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहिमेत ९४ चालकांवर कारवाई करून त्यांच्यावर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले. त्यांच्याकडून सात लाख ५१ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, ४६२ वाहनांवर कारवाई करून ३५ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.