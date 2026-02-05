नाशिक

Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका

Nashik Traffic Police Crack Down on Rule Violators : नाशिक शहरात वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी वाहतूक पोलिस आणि आरटीओच्या संयुक्त कारवाईत हजारो वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरातील वाढत्या रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि वाहतूक शिस्त कायम राखण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांनी मागील महिन्यात ११ हजार बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करीत सुमारे ७७ लाखांचा दंड आकारला आहे. यात प्रामुख्याने ४५० पेक्षा अधिक रिक्षांवर कारवाई केली असून, ३५ रिक्षा स्क्रॅप केल्या आहेत. तर, मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांकडून साडेसात लाखांचा दंड आकारला आहे.

