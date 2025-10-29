Nashik Traffic Police : नाशिकच्या मुजोर रिक्षाचालकांवर थेट गुन्हे दाखल! दंडात्मक कारवाईऐवजी मोटार वाहन कायद्यान्वये २२५ चालकांविरोधात धडक मोहीम

नाशिक: शहर वाहतूक शाखेने वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात धडक मोहीम उघडली आहे. ऐन दिवाळीत रिक्षाचालकांमुळे ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने वाहतूक शाखेने दंडात्मक कारवाईला फाटा देत थेट मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले. .वाहतूक शाखेच्या या कारवाईनंतरही रिक्षाचालकांची मुजोरी कायम असल्याचेच दिसून आले आहे. चौकांमध्ये रिक्षा थांबे नसतानाही रिक्षा पार्क करून वाहतुकीला खोळंबा निर्माण केला जातो; तर क्षमतेपेक्षा प्रवासी बसविण्यासह वाहतूक नियमांचे उल्लंघनही मुजोर रिक्षाचालकांकडून सुरूच आहे..पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिवाळीपूर्वीच शहरातील वाहतूक शिस्तबद्ध करण्याच्या उद्देशाने बेशिस्त वाहनचालकांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना केल्या. त्यासाठी वाहतूक पोलिसांच्या हाती असलेले ई चलान मशिनही वाहतूक शाखांमध्ये जमा करण्यात आले. .त्यामुळे शहर वाहतूक शाखेच्या अंमलदाराकडून चौकाचौकात वाहतूक नियमनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले तर, नवनियुक्त वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त किरीथिका एसएम, सहायक आयुक्त अद्विता शिंदे यांनी पदभार स्वीकारून वाहतूक शाखांना नियमांचे उल्लंघन करणार्या रिक्षाचालकांविरोधात धडक कारवाईची मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत..दिवाळीमध्ये शहराच्या मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरीय बाजारपेठांमध्येही गर्दी होती. त्यातच चौकाचौकांमध्ये रिक्षाचालकांकडून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला जात असल्याने अशा मनमानी करत असलेल्या २२५ रिक्षाचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करीत गेल्या आठवडाभरात कारवाई करण्यात आली आहे. .एकीकडे गुन्हे दाखल होत असताना दुसरीकडे रिक्षाचालकांची मनमानी मात्र कमी झालेली दिसून येत नाही. सीबीएस सिग्नल, मेळा बसस्थानक, ठक्कर बाजार, त्र्यंबक नाका, रविवार कारंजा, शालिमार चौक याठिकाणी कारवाईनंतरही रिक्षाचालकांची मनमानी कायम आहे. थांबा सोडून रस्त्याच्याकडेला रिक्षा उभ्या केल्याने वाहतुकीला खोळंबा निर्माण केला जातो. रिक्षाचालकांना गणवेश बंधनकारक असताना अजूनही बहुतांशी रिक्षाचालक विनागणवेश रिक्षा चालवितात..दुजाभाव कशासाठीद्वारका चौफुली, मुंबई नाका, इंदिरानगर बोगदा यानंतर सिटी सेंटर मॉल याठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. एबीबी सर्कलकडून सिटी सेंटर मॉल सिग्नलच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यावर अगदी सिटी सेंटर मॉलच्या समोरच्या बाजूला रस्त्याच्या दुतर्फा चारचाकी वाहनांची अनधिकृतरीत्या पार्किंग केली जाते; तर सिटी सेंटर मॉलसमोरील रस्त्यावर दुचाकी पार्क केल्यास शहर वाहतूक शाखेच्या टोईंग वाहनाकडून दुचाकी उचलून नेल्या जातात. परंतु, त्याचवेळी वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या चारचाकी वाहनांची टोईंग मात्र केली जात नाही, याबाबत दुजाभाव केल्याबद्दल अनेकांकडून नाराजी व्यक्त होते..अशी कारवाई सुरूविना गणवेश रिक्षाचालकपंधरा वर्षांपेक्षा अधिक रिक्षाचा वापर, रिक्षाची कागदपत्रे नसणेपरमिट परवाना, रिक्षाचालक परवानाक्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी वाहतूक, प्रवाशांशी उर्मट वर्तणूक.CM Devendra Fadnavis: आदित्य ठाकरेंनी राहुल गांधींसारखी पप्पूगिरी करू नये; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची टोलेबाजी .शहरातील रिक्षाचालकांना शिस्त लागावी, यासाठी वाहतूक शाखेकडून धडक कारवाईची मोहीम सुरू आहे. रिक्षाचालकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करावे, अन्यथा गुन्हे दाखल केले जात आहेत. ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येईल.- किरीथिका एस. एम., पोलिस उपायुक्त, शहर वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.