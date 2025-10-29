नाशिक

Nashik Traffic Police : नाशिकच्या मुजोर रिक्षाचालकांवर थेट गुन्हे दाखल! दंडात्मक कारवाईऐवजी मोटार वाहन कायद्यान्वये २२५ चालकांविरोधात धडक मोहीम

Strict Enforcement During Diwali Rush : नाशिक शहर वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त किरीथिका एस. एम. यांनी वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात धडक मोहीम उघडली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २२५ रिक्षाचालकांविरोधात दंडात्मक कारवाई न करता थेट मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहर वाहतूक शाखेने वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात धडक मोहीम उघडली आहे. ऐन दिवाळीत रिक्षाचालकांमुळे ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने वाहतूक शाखेने दंडात्मक कारवाईला फाटा देत थेट मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले.

