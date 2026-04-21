Nashik Crime : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; प्रसूतीनंतर नवजात अर्भकाचा मृत्यू

जुने नाशिक - जुने नाशिक भागात अल्पवयीन युवतीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या अत्याचारामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली होती. दरम्यान, प्रसूतीनंतर जन्मलेल्या नवजात बालिकेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..पीडित मुलगी शिक्षणासाठी आपल्या आत्याकडे राहत होती. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये घरी रंगकामासाठी आलेल्या संशयित आकाश गुप्ता याने पिडितेवर अत्याचार केला. त्यानंतरही घडलेली घटना कुणास सांगितल्यास जीवे मारून टाकण्याची धमकी दिली. शनिवारी (ता.१८) पिडितेस पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्याने तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..डॉक्टरांनी तपासणी केली असता पिडिता गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच दिवशी मध्यरात्रीच्या सुमारास तिने एका मुलीस जन्म दिला. नवजात बालिकेची तब्येत गंभीर असल्याने तिच्यावर उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान सोमवारी (ता.२०) रोजी बालिकेचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी संशयित आकाश गुप्ता याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.