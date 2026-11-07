मुकणे धरणात बुडून दोघांचा मृत्यू

फोटो : VDH26B02650
तुकाराम येले
अनिल बदादे
-----------
३६-३
सांजेगावच्या दोन तरुणांचा
मुकणे धरणात बुडून मृत्यू
------------
ऐन दिवाळीतील घटनेने गावावर शोककळा
------------
सकाळ वृत्तसेवा
वाडीवऱ्हे, ता. ७ : इगतपुरी तालुक्यातील मुकणे धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या सांजेगाव येथील दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला. तुकाराम दामू येले (वय ३९) आणि अनिल भागूजी बदादे (वय ४०) अशी मृतांची नावे आहेत. दोन दिवसांच्या शोधमोहिमेनंतर शनिवारी (ता. ७) सकाळी अकराच्या सुमारास जीवरक्षक पथकाला दोघांचे मृतदेह धरणात बांधलेल्या फरशीजवळ आढळले. या घटनेमुळे सांजेगावसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
दोन्ही तरुण गुरुवारी (ता. ५) दुपारी मुकणे धरणात पोहण्यासाठी गेले होते. स्थानिक नागरिकांनी त्यांना धरण परिसरात पाहिले होते. मात्र, सायंकाळ होऊनही ते घरी परतले नाहीत. त्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. धरणाच्या किनाऱ्यावर दोघांचे कपडे व अन्य वस्तू आढळल्याने ते पाण्यात बुडाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. यानंतर कुटुंबीयांनी वाडीवऱ्हे पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच वाडीवऱ्हे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिक आणि अनुभवी पाणबुड्यांच्या मदतीने धरणात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. मात्र, अनेक तास शोध घेऊनही दोघांचा ठावठिकाणा लागला नाही. रात्री अंधारामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव शोधकार्य थांबविण्यात आले. शुक्रवारी सकाळी पोलिसांसह स्थानिक बचाव पथक आणि पाणबुड्यांनी पुन्हा शोधमोहीम सुरू केली. दोन जीवरक्षक पथके सलग दोन दिवस धरणात शोध घेत होती. अखेर शनिवारी सकाळी दोघांचे मृतदेह आढळून आले. दुपारी शोकाकूल वातावरणात दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. ऐन दिवाळीच्या सणात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
---------------