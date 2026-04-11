Nashik child death accident : खेळता खेळता पाण्याच्या टाकीत डोकावला अन्... नको तेचं घडलं, १८ महिन्यांच्या शौर्यचा करून अंत

nashik Munjwad Baglan accident news : नाशिक जिल्ह्यातील मुंजवाड (ता. बागलाण) येथे अत्यंत दुर्दैवी अपघातात अवघ्या १८ महिन्यांच्या चिमुकल्या बालकाचा पाण्याच्या टाकीत पडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे..शौर्य सतीश सूर्यवंशी असे मृत बालकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शौर्य हा मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास घराजवळ खेळत होता. खेळता खेळता तो नकळतपणे घराजवळील पाण्याच्या टाकीकडे गेला आणि दुर्दैवाने त्यात पडला..काही वेळानंतर शौर्य दिसेनासा झाल्याने कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला. टाकीजवळ संशय आल्याने आत पाहिले असता तो पाण्यात आढळून आला. कुटुंबीयांनी तातडीने त्याला बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले.या घटनेनंतर शौर्यच्या आई-वडिलांसह कुटुंबीयांनी एकच हंबरडा फोडला. या दुर्दैवी घटनेने सूर्यवंशी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, मुंजवाड गावासह संपूर्ण बागलाण तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, अशा प्रकारच्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या, विहिरी व इतर धोकादायक ठिकाणी सुरक्षितता उपाययोजना अधिक बळकट करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. योग्य झाकण, कुंपण व देखरेख ठेवून भविष्यात अशा घटना टाळता येऊ शकतात, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.