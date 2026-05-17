Nashik Drowning: ३ मुलं डोळ्यासमोर गटांगळ्या खायला लागली, आईने वाचवायला उडी मारली; बुडून चौघांचाही मृत्यू..

सिन्नर: नांदूर शिंगोटे बंधाऱ्यात पोहण्यासाठी गेलेल्या तीन मुले गाळात रूतत गटांगळ्या खात असल्याचे पाहून त्यांना वाचवायला गेलेल्या मातेचाही बंधाऱ्यात बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना नांदूरशिंगोटे येथे शनिवारी (ता. १६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. घटनेतील कुटूंब हे यवतमाळ जिल्ह्यातील असून ते पुणे येथे मजुरीसाठी चालले असताना येथे थांबले होते. त्यावेळी ही घटना घडली..मनीषा विजय रामजोशी (३०), कार्तिक विजय रामजोशी (९) या माय लेकांसह आदित्य राहुल शिंदे (७), अविनाश राहुल शिंदे (८, सर्व रा. वडारपुरा, ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ) अशी मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत..मूळचे वडारपुरा (ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ) येथील हे कुटुंब यवतमाळहून मजुरीसाठी पुण्याला चालले होते. नांदूरशिंगोटे येथे मुक्कामी असताना ही घटना घडली. विजय शामराव रामजोशी व त्यांचे दाजी राहुल रामदास शिंदे हे त्यांच्या कुटुंबासह पुणे येथे मजुरीसाठी जात होते. नांदूरशिंगोटे येथे गुरुवारी (ता.१४) ते पोहोचले..नाशिक- पुणे महामार्गालग त पाल टाकून ते मुक्कामास होते. शनिवारी (ता. १६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास विजय रामजोशी यांची पत्नी मनीषा ही धुण्यासाठी नागरे बंधाऱ्यावर गेले. सोबत मुलगा कार्तिक, दाजींची मुले राहुल व आदित्य हेही होते. तिन्ही मुले पोहण्यासाठी पाण्यात उ तरले. मात्र खोलीचा अंदाज न आल्याने ही मुले गाळात रूतत गटांगळ्या खाऊ लागली. ते पाहताच आई मनीषा त्यांना वाचवि ण्यास धावली, मात्र गाळामुळे त्याही बुडाल्या..बराच वेळ झाला तरी चौघेही पालावर परतले न सल्याने विजय रामजोशी त्यां ना पाहण्यासाठी बंधाऱ्याकडे गेले. मात्र तेथे कुणीही आढळून आले नाही. मात्र पाण्याजवळ कपडे, बादली दिसून आली. ते पाहून रामजोशी यांनी मदतीसाठी आरडाओरड केली. परिसरातील नागरिकांसह राहुल शिंदे मदतीला धावले. कपडे असलेल्या ठिकाणी पाण्यात चौघांचाही शोध घेतला असता त्यांचे मृतदेह मिळून आले. नागरिकांच्या मदतीने चौघांनाही उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. डाँक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.