Nashik Transfer : नाशिक विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या

Nashik News : अखेर बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर राज्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची पहिली यादी बाहेर पडली आहे. त्यात नाशिक विभागातील मोजक्याच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यानंतरही बदल्या झालेले अनेक उपजिल्हाधिकारी पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत कायम आहेत.(Transfers of Sub District Officers in Division nashik news)

वाशीम येथील उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची संगमनेरला उपविभागीय अधिकारी म्हणून डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांच्या जागेवर बदली झाली आहे. वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पांवरील उपजिल्हाधिकारी ज्योती कावरे यांची पुण्यात राज्य वखार महामंडळात उपमहाव्यवस्थापकपदी बदली झाली आहे.

पारनेर येथील उपविभागीय अधिकारी सुधाकर भोसले यांची सातारा येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून बदली झाली आहे. नगरच्या पुनर्वसन अधिकारी पल्लवी निर्मळ यांची नगरलाच भूसंपादन अधिकारी म्हणून तर धुळे येथील विशेष भूसंपादन अधिकारी सुरेखा चव्हाण यांची धुळे पुनर्वसन अधिकारी म्हणून बदली झाली आहे.

जळगाव येथील पुरवठा अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांची धुळ्याला महसूल उपजिल्हाधिकारी, जळगाव येथील उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी तुकाराम हुलवळे यांची धुळ्यात भूसंपादन अधिकारी म्हणून बदली झाली तर धुळ्यातील उपजिल्हाधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांची जळगावला उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून बदली झाली.