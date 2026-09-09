Wani Crime : मायेने घरात ठेवले, घासातला घास दिला; त्याच भाडेकरूने जीव घेतला...!

वणी (नाशिक) - ज्याला घरात आसरा दिला, मायेने सांभाळले, घासातला घास दिला, खाऊ-पिऊ घातले; त्याच व्यक्तीने सोन्या-पैशांच्या लालसेपोटी वृद्ध महिलेचा जीव घ्यावा, ही घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर येथील मंदाकिनी (मंदाआजी) हरिभाऊ सोनवणे (वय ७०) यांच्या निर्घृण हत्येने संपूर्ण परिसर हादरला असून, या घटनेबद्दल ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..मंदा आजींच्या हत्येप्रकरणी वणी पोलिसांनी सागर गणपत गांगोडे (वय-२६) रा. म्हेळुस्के हल्ली रा. लखमापूर व त्याचा नातलग मित्र सुनील दत्तू गांगोडे (वय-२४) रा. भनवड, ता. दिडोरी या दोघांना अटक केली आहे. पोलिस तपासानुसार सोने व रोख रक्कम लुटण्याच्या उद्देशाने हा खून झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, सागर गांगोडे हा गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून मंदा आजींकडे भाडेकरू म्हणून राहत होता, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली..ज्याला घर दिले, त्यानेच घरातील माणूस संपवला..!मंदा आजींचे पती आठ-नऊ वर्षांपूर्वी मयत झाले होते. त्यांना अपत्य नव्हते. त्यामुळे त्या एकट्याच आपले आयुष्य जगत होत्या. मात्र, एकटेपणाची तमा न बाळगता त्यांनी कष्टाच्या जोरावर आपले आयुष्य उभे केले होते. घरात भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या व्यक्तीशीही त्यांनी आपुलकीचे नाते जपले. भाडेकरू म्हणून घरात आलेल्या व्यक्तीला त्यांनी परकं मानलं नाही; मायेने वागवलं, खाऊ-पिऊ घातलं, प्रसंगी आपुलकीने आधार दिला. मात्र, त्याच विश्वासाचा घात झाल्याने लखमापूर हादरले आहे..‘आयुष्याची माती झाली’ म्हणतात; पण मंदा आजींनी मातीतूनच संसार उभा केला !मंदा आजींचे जीवन म्हणजे कष्ट, स्वाभिमान आणि जिद्दीची कहाणी होती. आपण सहज म्हणतो, ‘आयुष्याची माती झाली.’ मात्र, मंदा आजी या शब्दालाच अपवाद ठरल्या. त्यांनी मातीतूनच आपले जीवन घडवले. मातीपासून माठ, चुली, मडकी-गाडगी, बैलपोळ्याच्या सणासाठी मातीचे बैल, दीपावलीसाठी पणत्या अशा विविध वस्तू तयार करून त्या त्यांची विक्री करत. या छोट्याशा व्यवसायातून त्यांनी आपला उदरनिर्वाह केला. हाताला आलेल्या मातीतून त्या इतरांच्या घरात दिवे पेटवत होत्या; मात्र त्यांच्याच आयुष्याचा असा दुर्दैवी अंत व्हावा, हे लखमापूरकरांच्या मनाला चटका लावणारे ठरले आहे..हरिनाम सप्ताहासाठी अन्नदानाचा संकल्प; नियतीने मात्र घेतला घास..!मंदा आजींच्या मनातील सेवाभावही ग्रामस्थ आवर्जून सांगतात. यंदाच्या गावातील अखंड हरिनाम सप्ताहातील अन्नदानाचा नारळ त्यांनी स्वीकारला होता. गावाच्या धार्मिक उपक्रमात आपला वाटा उचलण्याची त्यांची इच्छा होती. इतरांना अन्नदान करण्याचा संकल्प करणाऱ्या या मातेच्या नशिबी मात्र नियतीने असा अमानुष अंत लिहिला.२८ ऑगस्टपासून त्या बेपत्ता झाल्या होत्या. ५ सप्टेंबरला शोध घेत असताना घरापासून सुमारे १०० ते २०० फूट अंतरावरील शेततळ्यात त्यांचा मृतदेह आढळून आला. हात-पाय बांधलेले आणि तोंडात लुगड्याचा बोळा कोंबलेला असल्याने हा खून असल्याचे स्पष्ट झाले..प्रभारी अधिकारी हेमंत फड रुजू होताच तपासाला वेगवणी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड हे नुकतेच रुजू झाले होते. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासाला वेग दिला. तांत्रिक विश्लेषण, परिसरातील तपास आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे अवघ्या ४८ तासांतच दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले..‘फास्टट्रॅक’ न्यायालयात खटला चालवा; कठोर शिक्षेची मागणीमंदा आजींच्या हत्येने संतप्त झालेल्या लखमापूर ग्रामस्थांनी आरोपींविरुद्ध फास्टट्रॅक न्यायालयात खटला चालवून आरोपींस फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी भावना व्यक्त केली आहे.ज्या हातांनी मातीला आकार देऊन संसार उभा केला, ज्या हातांनी इतरांना अन्नदान करण्याचा संकल्प केला, ज्या मायेने परक्या व्यक्तीलाही घरात स्थान दिले, त्याच मंदा आजींच्या हात-पायांना बांधून त्यांचा जीव घेण्याचा प्रकार केवळ एका महिलेची हत्या नसून विश्वास आणि माणुसकीची हत्या आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांमधून उमटत आहे.दरम्यान, आरोपींना न्यायालयाने १५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली असून, चोरीचा मुद्देमाल, हत्येचा नेमका घटनाक्रम आणि अन्य बाबींचा तपास वणी पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.