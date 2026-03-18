Nashik News : सावधान! झाडे तोडाल तर दंडाचा बसणार फटका; इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिका अलर्ट

नाशिक: मध्य-पूर्व आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण होत असलेल्या कथित इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पारंपारिक लाकूड फाट्याच्या इंधनाकडे नागरिक वळण्याची शक्यता असल्याने बेकायदेशीर वृक्षतोडीचे प्रकार होऊ शकतात. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून सहा विभागात भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकांच्या माध्यमातून वृक्षतोड होत असल्यास जागेवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. .१७ दिवसांपासून इस्राईल-इराणमध्ये युद्ध सुरू आहे. युद्धामुळे जगभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. इराणच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील सामुद्रधुनी बंदर बंद करण्यात आल्याने इंधनाचा पुरवठा अपुरा होत असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारी पातळीवरून पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगितले जात असले तरी बाजारपेठेत मात्र टंचाईची स्थिती आहे. त्यात केंद्र सरकारने व्यावसायिक व घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस वापराच्या सिलिंडर दरात वाढ केली आहे..महागाई व गॅस सिलिंडरला बाजारात मागणी वाढल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने बाजारात इलेक्ट्रिक शेगडी व गॅस इंडक्शनला मागणी वाढली आहे. दरम्यान, बाजारातील टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही लोकांकडून नागरिकांकडून लाकडाचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. .पावसाळ्यात पडलेला झाडांचा पालापाचोळा तसेच झाडाच्या तुटलेल्या फांद्या जळाऊ लाकूड म्हणून वापरले जात आहे. मात्र युद्ध अधिक काळ चालल्यास वृक्षतोडीतून गरज भागवली जाण्याची दाट शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वतीने भरारी पथकांच्या माध्यमातून शहरात वृक्षतोडीवर लक्ष ठेवले जात आहे. वृक्षतोड व फांद्यांचा विस्तार करणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यामुळे वृक्षतोड करणारे आढळून आल्यास त्यांच्यावर जागेवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे..इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षतोड होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी भरारी पथकाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे.- विवेक भदाणे, उद्यान निरीक्षक, महापालिका.