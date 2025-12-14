नाशिक

Nashik Development : वृक्षतोड वादाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये ६८९ कोटींच्या कामांचा प्रारंभ; विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न?

15,000 Tree Plantation in Nashik : नाशिक महापालिकेतर्फे सोमवारी होणाऱ्या ₹६८९ कोटींच्या विकासकामांचा प्रारंभ कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते होणार असून, या कार्यक्रमाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक: नाशिक महापालिकेतर्फे राजमुंद्रीहून आणलेल्या पंधरा हजार झाडांच्या रोपणाचा कार्यक्रम तसेच ६८९ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा प्रारंभ सोमवारी (ता. १५) कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते होणार आहे. तपोवनातील वृक्षतोडीला नागरिकांचा प्रचंड विरोध सुरू असतानाच राष्ट्रीय हरित लवादाने वृक्षतोडीला १५ जानेवारीपर्यंत दिलेल्या स्थगितीच्या पार्श्‍वभूमीवरील या कार्यक्रमाकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

