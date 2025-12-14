Nashik Development : वृक्षतोड वादाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये ६८९ कोटींच्या कामांचा प्रारंभ; विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न?

नाशिक: नाशिक महापालिकेतर्फे राजमुंद्रीहून आणलेल्या पंधरा हजार झाडांच्या रोपणाचा कार्यक्रम तसेच ६८९ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा प्रारंभ सोमवारी (ता. १५) कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते होणार आहे. तपोवनातील वृक्षतोडीला नागरिकांचा प्रचंड विरोध सुरू असतानाच राष्ट्रीय हरित लवादाने वृक्षतोडीला १५ जानेवारीपर्यंत दिलेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवरील या कार्यक्रमाकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. .वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम पंचवटीतील मखमलाबाद परिसरात सोमवारी (ता. १५) होणार आहे. महाजन यांच्या हस्ते हा सोहळा सकाळी आठ वाजता पार पडेल. त्यानंतर विविध कामांच्या भूमिपूजनाचा सोहळा सकाळी दहा वाजता कालिदास कलामंदिरामध्ये होईल. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम होईल. तसेच शिक्षण मंत्री दादा भुसे, क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, सरोज आहिरे, किशोर दराडे, सत्यजित तांबे, पंकज भुजबळ विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त जलज शर्मा उपस्थित राहणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली. .तपोवनमध्ये साधुग्राम उभारण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने एक हजार८२५ वृक्षांची तोड करण्यासाठी तेथील झाडांवर पिवळ्या फुल्यांद्वारे रेखांकन केले. त्यानंतर वृक्षप्रेमींमधून त्याला कडवा विरोध झाला. त्याची लाट राज्यभर पसरली होती. भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी वृक्षतोडीला विरोध केला; तर विकासासाठी वृक्षतोड करावीच लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री महाजन यांनी दिले होते..विरोधकांची कोंडीचा प्रयत्नशिवसेनेकडून वृक्षतोडीला विरोध करण्यात आला. त्यानंतरही त्याच पक्षाचे नेते, शिक्षणमंत्री भुसे यांना कार्यक्रमाला निमंत्रित करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या वृक्षतोडीला विरोधाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असताना भुजबळ यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शिवसेनेकडून (उबाठा) आंदोलन झाले आहे. खासदार वाजे यांनी संसदेत वृक्षतोडीला विरोध केला आहे, तरीही त्यांना कार्यक्रमास निमंत्रित करण्यात आल्याने विरोधकांची कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे बोलले जाते..राज्यात वीज दर कमी होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कर्जमाफीवरही बोलले.या कामांचे भूमिपूजनअमृत-२ योजनेंतर्गतमलनिस्सारण व्यवस्था विकसित करण्याच्या प्रकल्प२२७ कोटीनाशिक म्युनिसिपल बॉन्डअंतर्गत मलनिस्सारण व्यवस्था विकसित करणे२२५ कोटीकुंभमेळ्यासाठी शहरातील प्रमुख सात रस्त्यांची विकासकामे२३७ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.