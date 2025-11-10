नाशिक

Nashik Trekking : ट्रेडमिल नव्हे, ट्रेकिंग! नाशिकच्या तरुणाईचा फिटनेस मंत्र बदलला; डोंगर-धबधब्यांकडे ओढा

Nashik’s fitness trend moves from gyms to the mountains : नाशिकमधील तरुण डोंगर चढून आणि निसर्गाच्या सहवासात 'फिटनेस'चा आनंद घेत आहेत. हरिहर किल्ल्यासारख्या ट्रेक्सवर उभी चढण चढून व्हर्टिकल क्लायंबिंगचा थरार अनुभवणारे ट्रेकर
तुषार माघाडे- नाशिक: कोरोनानंतर जिमच्या चार भिंतीत अडकलेली फिटनेसची कल्पना आता खुल्या हवेत फिरायला लागली आहे. नाशिकमधील तरुण आता फिटनेस म्हणजे फक्त ट्रेडमिलवर धावणे नव्हे, तर डोंगर चढणं, धबधबे गाठणे आणि निसर्गात शरीर घामाघूम होणे असं मानू लागले आहेत. थंडी पडताच नाशिककर ‘फिटनेस फिक्र’ तरुणांची पावले आता ट्रेकिंगसाठी निसर्गाच्या कुशीत शिरत आहेत.

