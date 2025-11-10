Nashik Trekking : ट्रेडमिल नव्हे, ट्रेकिंग! नाशिकच्या तरुणाईचा फिटनेस मंत्र बदलला; डोंगर-धबधब्यांकडे ओढा

तुषार माघाडे- नाशिक: कोरोनानंतर जिमच्या चार भिंतीत अडकलेली फिटनेसची कल्पना आता खुल्या हवेत फिरायला लागली आहे. नाशिकमधील तरुण आता फिटनेस म्हणजे फक्त ट्रेडमिलवर धावणे नव्हे, तर डोंगर चढणं, धबधबे गाठणे आणि निसर्गात शरीर घामाघूम होणे असं मानू लागले आहेत. थंडी पडताच नाशिककर ‘फिटनेस फिक्र’ तरुणांची पावले आता ट्रेकिंगसाठी निसर्गाच्या कुशीत शिरत आहेत..ट्रेक म्हणजे फक्त वीकेंडचा प्लॅन नाही, तर जीवनशैली बनत चालली आहे. सप्तश्रृंगी, हरीहर, ब्रह्मगिरी, अंजनेरी हे डोंगर आता फक्त धार्मिक पर्यटनापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटी सोशल मीडियावर ‘ट्रेक पोस्ट्स’ चा पूर असतो. शहरातल्या फिटनेस ग्रुप्स आणि इन्स्टाग्राम कम्युनिटीज तरुणांना निसर्गाच्या सहवासात नेण्यास वळवत आहेत. .डोंगरात मिळणारा ‘डोपामीन’ तरुणांना निसर्ग रमण्यास प्रवृत्त करीत आहे. थंड हवामान, जवळपास डझनभर टेकड्या आणि सहज पोचता येणारे ट्रेक्स या सर्वामुळे नाशिक ‘ट्रेकिंग फ्रेंडली सिटी’ म्हणून नावारूपाला येते आहे. आता काही फिटनेस ट्रेनर्सही आउटडोअर फिटनेस रूटीन डिझाईन करत आहेत. .ज्यात योगा, ब्रीदिंग आणि नेचर वॉकचा समावेश असतो. ट्रेकदरम्यान घेतलेले ड्रोन शॉट्स, सकाळी धुक्यातील सेल्फीज या गोष्टींनी ‘फिटनेस’ ला एक नवीन सामाजिक प्रतिष्ठा दिली आहे. आता ‘फिटनेस म्हणजे केवळ जीममध्ये जाऊन घाम गाळणे नव्हे तर ट्रेक करून मन, शरीराचा फिटनेस मिळविण्याचा मंत्र झाला आहे..साहस आणि पर्यावरणाचे अनोखे मिश्रणनाशिकचे गौरव आणि दीपिका देसाई यांनी नाशिक इको ट्रेकर्स या समूहाची स्थापना केली असून, ते निसर्गप्रेमींना जबाबदार ट्रेकिंगची प्रेरणा देत आहेत. या जोडप्यासाठी साहस हे केवळ मनोरंजन नसून, निसर्ग, फिटनेस, लोक आणि स्वतःच्या आयुष्याशी जोडले जाण्याचे माध्यम आहे. सह्याद्रीच्या किल्ल्यांपासून ते घनदाट वनवाटांपर्यंत, गौरव आणि दीपिका यांनी पश्चिम घाटातील अनेक सुंदर स्थळे पालथी घातली आहेत. .या ग्रुपमध्ये जवळपास दोनशे सदस्य असून, सर्व हौशी आहेत. ट्रेकिंगचा खर्च वर्गणीतून भागवितात. साहसाला प्रोत्साहन देताना निसर्गाचे जतन करणे या साध्या पण प्रभावी कल्पनेतून या समूहाची स्थापना झाली. हा समूह नियमितपणे वीकेंड ट्रेक्स, कॅम्पिंग आणि स्वच्छता मोहीम आयोजित करतो. या समूहाबरोबर परदेशातील हौशी ट्रेकरही जोडले गेले आहेत..नाशिकमधले प्रसिद्ध ट्रेक्सहरिहर किल्ला (त्र्यंबकेश्वरजवळ)डोंगरावर जाणारी उभी पायरी म्हणजे या ट्रेकचं आकर्षण. ‘व्हर्टिकल क्लायंबिंग’चा थरार हवे असलेल्यांसाठी हे स्थळ परफेक्ट आहे.कालावधी: ३-४ तास; ट्रेकचे स्वरूप: अवघडपणा- मध्यम.हरसूल-धोंडमाळ टेकडी ट्रेकसतत दुर्लक्षित पण सुंदर ट्रेक. शांततेत नेचर वॉक करणाऱ्यांसाठी लपलेला खजिना.कालावधी : २ तास; ट्रेकचे स्वरूप : अवघडपणा- सोपा.ब्रह्मगिरी (त्र्यंबकेश्वर)सूर्योदयाच्या वेळचा नजारा डोळ्यात साठवावा असा. फिटनेस - आध्यात्मिकतेची वाटकालावधी : २ तास, ट्रेकचे स्वरूप : अवघडपणा- सोपा.नॉनव्हेज खाल्लं, २ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं; तिरुपती देवस्थानची कारवाई.अंजनेरी किल्लाभगवान हनुमानाचे जन्मस्थान म्हणून प्रसिद्ध, पण आज तरुणांसाठी तो ‘सनराईज पॉइंट’ बनला आहे.कालावधी: २.५ तास; ट्रेकचे स्वरूप अवघडपणा- सोपा.सप्तश्रृंगी गड (वणी)फॅमिली ट्रेकसाठी उत्तम. निसर्ग, धुके, आणि शेवटी गरम कडक चहा- परफेक्ट कॉम्बिनेशन.कालावधी: ३ तास; ट्रेकचे स्वरूप : अवघडपणा- मध्यम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.