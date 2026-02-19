Nashik Protest : शासनाने फसवले! नाशिकमध्ये आदिवासी विकास विभागाचे कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार

नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या बाह्यस्रोत भरतीविरोधात पाच महिने रस्त्यावर बिऱ्हाड मांडलेले रोजंदारी कर्मचारी सोमवार (ता. २३)पासून पुन्हा आदिवासी आयुक्तालयासमोर सहकुटुंब बिऱ्हाड आंदोलन करणार आहेत. मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी दिलेल्या आश्वासनांची दोन महिन्यांत पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. .आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर कंत्राटी पद्धतीने एक हजार ७९१ पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुढील दोन वर्षांसाठी ७५ कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली आणि पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिली. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी पाच महिने आयुक्तालयासमोर अहोरात्र आंदोलन केले. तब्बल १५० दिवस चाललेले हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी वनवासी कल्याण आश्रम, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेत आंदोलकांशी चर्चा केली. .आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार पात्र व्यक्तींना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याचे आश्वासन या आंदोलकांना मिळाले; परंतु दोन महिन्यांपासून एकाही व्यक्तीला नियुक्ती मिळालेली नसल्याचे या आंदोलकांनी सांगितले. शासनाने आपली फसवणूक केल्याचा आरोप करत या आंदोलकांनी मंगळवारी (ता. १७) आदिवासी आयुक्तालयास आंदोलनासंदर्भातील निवेदन दिले..त्यानुसार, अपात्र असलेल्या व्यक्तींनाही नियुक्ती दिल्याचा आरोप या आंदोलकांनी केला. अपात्र व्यक्तींना नियुक्ती देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी बिऱ्हाड आंदोलकांनी केली आहे. याशिवाय विविध मागण्यांसाठी सहकुटुंब पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे..भिवंडीत भाजपला खिंडार! १० नगरसेवकांच्या गटाचा काँग्रेसला पाठिंबा, महापौर पदाच्या निवडीत नवा ट्विस्ट.प्रमुख मागण्या२१ मे २०२५ ला भरती संदर्भातील शासन आदेश रद्द करावा.वर्ग ३ कर्मचाऱ्यांना पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी द्यावी.वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांना बहुउद्देशीय रोजंदारी तत्त्वावर आदेशित करून हजर करावे.१६ नोव्हेंबर २०२२ चा सुधारित आकृतिबंध रद्द करा.रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना १६ जून २०२५ पासून मानधन द्यावे.बाह्यस्रोत भरतीत अपात्र शिक्षकांना घेणाऱ्या अधिकारी व संबंधित कंत्राटदार कंपनीविरोधात कारवाई करा..मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी दिलेली आश्वासने न पाळल्यामुळे आंदोलकांची निराशा झाली आहे. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आल्याने सहकुटुंब आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले तर कर्मचारी आंदोलन मागे घेऊ शकतात.-ललित चौधरी, अध्यक्ष, राज्य रोजंदारी वर्ग ३, ४ कर्मचारी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.