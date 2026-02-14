Tribal Land Scheme : आदिवासींचे 'सबलीकरण' कागदावरच! जमिनीच्या अत्यल्प शासकीय दरामुळे योजनेचा बोजवारा

नाशिक: भूमिहीन आणि दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासी कुटुंबांना चार एकर जिरायती व दोन एकर बागायती जमीन देण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेला प्रतिसाद न मिळाल्याने योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आदिवासी जमीन देण्यासाठी जमीनधारकांना एकरी पाच ते आठ लाखांपर्यंत मिळणारा दर हा बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने या योजनेत कुणीच सहभाग घेतलेला नाही, असे निदर्शनास आले आहे. .आदिवासी विकास विभागामार्फत ‘भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ राबविली जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थी आदिवासी कुटुंबांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मागील पाच वर्षांचा खरेदी-विक्री व्यवहार आणि प्रचलित रेडीरेकनर दर विचारात घेऊन जमीन खरेदीसाठी पूर्वी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के अनुदान म्हणून दिली जात होती. .मात्र, ही योजना आता पूर्णतः अनुदानित करण्यात आली आहे. जमीन खरेदी आणि लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख, सहनिबंधक, नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन, उपविभागीय अधिकारी हे सदस्य, तर प्रकल्प अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. .दरम्यान, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८ ते ६० वयोगटातील लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जमातीचा असावा. परित्यक्ता, विधवा, कुमारी माता, आदिम जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आदींचा प्राधान्यक्रमाचे विचार करण्यात येईल, अशी अट घालण्यात आली. पण जमीन विक्रीसाठी एकही प्रस्ताव दाखल न झाल्याने पुढील प्रक्रिया घडलेली नाही..Pune Leopard News : चुलीसमोर शेंगा फोडताना समोर आला बिबट्या; मांजराचा पाठलाग करताना 70 वर्षीय आजीवर घातली झडप, नातीनं आरडाओरडा केला अन्....रेडीरेकनर दरानुसार जमीन खरेदीरेडीरेकनर दरानुसार जिल्हास्तरीय समिती जमीन खरेदी करणार आहे. जमीन विकत उपलब्ध झाल्यास २० टक्क्यांच्या पटीत १०० टक्क्यांपर्यंत अर्थात रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत किंमत वाढविता येईल. मात्र, जिरायती जमिनीसाठी प्रतिएकर कमाल पाच लाख रुपये आणि बागायतीसाठी आठ लाख रुपये मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे..शासकीय प्रक्रियेनुसार जमीन खरेदी करून अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना वाटप केली जाईल. शासनाला जमीन देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते; पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. आता जाहिरात प्रसिद्ध करण्याशिवाय पर्याय नाही.- अर्पिता ठुबे, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.