Nashik Tribal Protest : बंजारा-धनगर आरक्षणाला विरोध; नाशिकमध्ये आदिवासींचा 'उलगुलान' मोर्चा!

Tribal Protest Against Reservation for Banjara and Dhangar : बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) मधून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १३) नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी बांधवांनी पारंपरिक वेशभूषेत 'उलगुलान मोर्चा' काढला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव एकवटले आहेत. आदिवासी विकास परिषदेच्या माध्यमातून सोमवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढण्यात आला. संघटनेतर्फे प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

