Nashik Tribal Protest : बंजारा-धनगर आरक्षणाला विरोध; नाशिकमध्ये आदिवासींचा 'उलगुलान' मोर्चा!

नाशिक: बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव एकवटले आहेत. आदिवासी विकास परिषदेच्या माध्यमातून सोमवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढण्यात आला. संघटनेतर्फे प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..अनुसूचित जमातीतून आरक्षणासाठी काही दिवसांपासून बंजारा व धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. अनुसूचित जमातीमधील समावेशासाठी मोर्चे काढण्यात येत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजातर्फे नाशिकमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. ईदगाह मैदानापासून प्रारंभ झालेल्या मोर्चात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले. .मोर्चेकऱ्यांनी 'एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एकसमान', 'संविधान वाचवा', 'बोगस आदिवासींना बाहेर काढा' अशा घोषणा दिल्या. हा मोर्चा त्र्यंबक नाका, सीबीएस चौकमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. तेथे छोटेखानी सभा झाली. शासन दोन समाजांत भांडणे लावून आपली पोळी भाजत असल्याची टीका नेत्यांनी केली. .आदिवासी समाजाचे नेतृत्व करीत असलेले २५ आमदार व चार खासदारांवर रोष व्यक्त करण्यात आला. या सर्वांना धडा शिकविण्याचे आवाहन करण्यात आले. मोर्चात लकी जाधव, शिवाजीराव ढवळे, आप्पाराव काळे, सुनील काळे, गणेश गवळी, जीवन भोये, संदीप गवारी यांच्यासह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. घोषणांनी परिसर दणाणला मोर्चात सहभागी आदिवासी पुरुष व महिलांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान केली. मोर्चेकऱ्यांनी हाती घेतलेल्या विविध मागण्यांच्या फलकांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चेकऱ्यांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. दरम्यान, मोर्चाच्या अनुषंगाने मेहेर सिग्नल ते सीबीएस चौक अशी एका बाजूची वाहतूक वळविण्यात आली. त्यामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीत नाशिककर अडकून पडले.