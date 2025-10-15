Nashik Tribal Protest : नाशिक आश्रमशाळा कर्मचारी आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज: बाह्यस्रोत भरती विरोधात पायी मोर्चा मुंबईकडे

नाशिक: आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांत खासगी कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या कंत्राटी भरती प्रक्रियेच्या विरोधात आयुक्तालयासमोर तीन महिन्यांपासून आंदोलन करणारे बिऱ्हाड आंदोलक आता आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. आदिवासी महापंचायतीत मांडलेले ठराव राज्यपालांना देण्यासाठी हे आंदोलक पायीच मुंबईकडे निघाले. त्यासाठी आंदोलकांचा एक गट मंगळवारी (ता. १४) नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने पायी निघाला. दुसरीकडे आयुक्तालयासमोर सुरू असलेले आंदोलनही कायम आहे..आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळेतील वर्ग तीन व वर्ग चार संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. त्यांच्या जागेवर कंत्राटी नियुक्तीसाठी एक हजार ७९१ जागांचे कंत्राट खासगी कंपनीला दिले असून, त्यांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या प्रक्रियेच्या विरोधात आदिवासी आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेने तीन महिन्यांपासून आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. .आंदोलकांनी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकमध्ये आदिवासी महापंचायत घेतली. यात बाह्यस्रोताद्वारे भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावांच्या प्रती राज्यपालांना देण्यासाठी बिऱ्हाड आंदोलनातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी डोक्यावर पाटी घेऊन मंगळवारी मुंबईच्या दिशेने निघाले..घोषणांचा जागर करीत कूचआदिवासी आयुक्तालयासमोरून निघताना आंदोलकांनी जोरदार घोषणा दिल्या. ‘होश में आओ, होश में आओ, सचिवसाहब होश में आओ’, ‘नही चलेगी, नही चलेगीऽऽऽ, तानाशाही नही चलेगी’, ‘बाह्यस्रोत भरती प्रक्रिया रद्द झालीच पाहिजे...’ अशा घोषणा देत आंदोलक डोक्यावर टोपली घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघाले. पहिला मुक्काम विल्होळी येथील मंदिरात होणार आहे. मोर्चेकरी दहा दिवसांनंतर ठाण्यापर्यंत पोहोचतील. .Raj Thackeray: कोण कोणाचे वडील हेच कळत नाही.. राज ठाकरेंनी मतदार यादीच्या घोळावरून निवडणूक आयोगाला झोडपले.ऐन दिवाळीत पायी मोर्चा निघाल्याने मोर्चेकऱ्यांना निरोप देताना बिऱ्हाड आंदोलक भावूक झाले. एकीकडे आंदोलक मुंबईच्या दिशेने निघाले असले, तरी आदिवासी आयुक्तालायसमोर ठिय्या आंदोलन कायम सुरूच राहणार आहे. या वेळी ललितकुमार चौधरी, तुळशीराम खोटरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.