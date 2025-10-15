नाशिक

Nashik Tribal Protest : नाशिक आश्रमशाळा कर्मचारी आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज: बाह्यस्रोत भरती विरोधात पायी मोर्चा मुंबईकडे

Tribal Employees Protest Against Contract Recruitment : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील कंत्राटी भरती प्रक्रियेच्या विरोधात तीन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे ठराव राज्यपालांना देण्यासाठी डोक्यावर पाटी घेऊन नाशिकहून मुंबईकडे पायी मोर्चा सुरू केला.
Tribal Protest

Tribal Protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांत खासगी कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या कंत्राटी भरती प्रक्रियेच्या विरोधात आयुक्तालयासमोर तीन महिन्यांपासून आंदोलन करणारे बिऱ्हाड आंदोलक आता आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. आदिवासी महापंचायतीत मांडलेले ठराव राज्यपालांना देण्यासाठी हे आंदोलक पायीच मुंबईकडे निघाले. त्यासाठी आंदोलकांचा एक गट मंगळवारी (ता. १४) नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने पायी निघाला. दुसरीकडे आयुक्तालयासमोर सुरू असलेले आंदोलनही कायम आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
school
Employees
Tribal
ashram school
Protest
aashram school

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com