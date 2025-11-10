नाशिक: प्रत्येक भाषा संवादासाठी व ज्ञानासाठी आवश्यकच आहे, मात्र भाषा आत्मसात करण्यासाठी वयोमर्यादा अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. प्राथमिक अवस्थेत मुलांच्या मनात मातृभाषा रुजवायला हवी, ती बळकट करायला हवी. त्यानंतर मुलांची आकलन क्षमता व सर्जनशीलतेचा विकास झाल्यानंतर त्याला अन्य भाषा ग्रहण करताना अडचणी येत नाहीत. .बौद्धिक अपरिपक्वतेच्या काळात त्यांच्यावर तिसऱ्या भाषेचे ओझे कशासाठी लादायचे असा एक विचारप्रवाह आहे. मुले बालवयातच अनेक भाषा शिकतात, ती पक्की असतात. त्यामुळे शासनाने कोणतेही धोरण लागू केले तरी त्यांच्यासाठी ते अडसर ठरत नाही, अशीही दुसरी बाजू साहित्यिक, समीक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ व भाषा अभ्यासक यांनी मांडली. मंगळवारी (ता.११) त्रिभाषा समितीचे पदाधिकारी नाशिक शहरात येत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेतलेली ही मते....अनेक भाषांची सक्ती नकोबालकांचा ज्ञान किंवा भाषा ग्रहणाचा तीव्र कालावधी हा पाच ते आठ वर्षांपर्यंत असतो. या काळात ते मातृभाषा शिकतात. पहिलीमध्ये हे विद्यार्थी मराठी भाषा अगदी सहजपणे शिकू शकतात. भाषेची प्रकृती त्यांना कळते. अनेक भाषा शिकणे आवाका वाढण्याच्या दृष्टिने हिताचे आहे..पण एवढ्या लहान वयात इतक्या भाषा शिकायला लावाव्यात का हा खरा प्रश्न आहे. हिंदी ही आपली व्यवहाराची, संपर्काची महत्त्वाची भाषा आहे. हिंदीपासून आपली मुले आजही लांब राहतात असे नाही. बोलता येणे, समजणे आणि शिकणे यात फरक आहे. पाचवीपासून हिंदी भाषा शिकविली तर अडचणी येणार नाहीत. एकाचवेळी अनेक भाषांचे ओझे विद्यार्थ्यांवर लादणे योग्य नाही. हिंदी शिकविण्याबद्दल दुमत नाही.- डॉ. दिलीप धोंडगे, माजी अध्यक्ष, मराठी भाषा संवर्धन समिती.मुले सहज शिकतीलत्रिभाषा धोरणाविषयी अनेक मतमत्तांतरे आहेत. लहान वयातच मुले वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाषा शिकतात. यात संगीत, कला इत्यादींचा समावेश होतो. त्यामुळे तिसरी भाषा इयत्ता पाचवीपासून लागू करण्यास हरकत नाही. त्याविषयी मुलांना किंवा सर्वसामान्य व्यक्तींना काही अडचण नाही. पण हा विषय राजकीय अंगाने हाताळला जात असल्यामुळे त्याचे उत्तर राजकीय स्वरूपात मिळेल. त्यात न पडता शासनाने कुठलेही धोरण लागू केले तरी आपली मुले पक्की असल्याने ते सहजपणे शिकतील, असा मला विश्वास आहे.- डॉ. रमेश वरखेडे, अध्यक्ष, भारतीय अभिजात भाषा मंडळ.हिंदीला स्वीकारायला हवेहिंदी भाषा मुलांना पहिलीपासूनच शिकविणे योग्य राहील. आपण राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वज यांचा अपमान होऊ नये यासाठी जशी काळजी घेतो, तशीच देशाची राजभाषा म्हणून आपण हिंदीला स्वीकारले पाहिजे. कारण मातृभाषेनंतर राष्ट्राची भाषा महत्त्वाची असते. प्रत्येक भाषा येणे व तिचे ज्ञान असणे काळाची गरज असताना देशाच्या भाषेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे. टीव्हीवरील बहुतांशी कार्यक्रम, मालिका हिंदीतून असतात, त्या आपण बघतो व हिंदीतून सहजगत्या बोलतो. इंग्रजी मुलांना जसे रेटून शिकवतो, तसेच हिंदीसाठी घराघरातून प्रोत्साहन मिळाले, तर ती भाषाही मुले शिकू शकतात.- डॉ. अनिता नेरे, प्रोफेसर, हिरे महिला महाविद्यालय, मालेगाव.मराठी माध्यम वरदान ठरेल१९६८, १९७८ आणि २०२० या शैक्षणिक धोरणांत त्रिभाषा सूत्राचा अंगीकार केलेला आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, प्रादेशिक भाषांचा विकास, बहुभाषिय संवाद, रोजगार संधी, संस्कृती आदान प्रदान या दृष्टीने या सूत्राचा अवलंब देशभर महत्त्वाचा ठरतो. प्रत्येक राज्याची भाषा ही तेथील ज्ञान, संस्कृती, वारसा, इतिहास, परंपरा, मूल्यव्यवस्था यांचा आत्मा आणि वाहक असते. महाराष्ट्रात मराठीचे उपयोजन, जतन आणि संवर्धन ही मराठी भाषकांचे नैतिक जबाबदारी व काळाची गरज आहे. लोक व्यवहाराची भाषा मराठी असल्यामुळे सखोल ज्ञानासाठी पहिलीपासून मराठीच हवी मात्र अन्य भाषा पाचवीपासूनच हव्यात. नव्या धोरणात उच्च शिक्षणात वैद्यकादी क्षेत्रात मराठीचा वापर स्वागतार्ह आहे. येथील पदवीधरांना सर्वच क्षेत्रांत उद्योग, रोजगार,नोकऱ्या यातील संधींसाठी मराठी माध्यम हे वरदान ठरेल.- डॉ. दिलीप पवार, समीक्षक व प्राचार्य.मातृभाषेला प्राधान्यच हवेतिसऱ्या भाषेच्या निमित्ताने हिंदी भाषेची सक्ती करणे म्हणजे मराठीला संकुचित करण्याचा हा प्रकार आहे. पहिल्या स्तरावर मातृभाषाच असायला हवी. त्यातून मिळणारे ज्ञान हे व्यक्तीला समृध्द करते. त्यानंतर इंग्रजी या भाषेतून मिळणारे ज्ञान, व्यक्ती जगाशी जोडला जातो. त्यामुळे शासकीय स्तरावरुन मराठी पहिले प्राधान्य दिले जावे. त्यानंतर इंग्रजी आणि हिंदीचा विचार व्हावा. मराठी ही रोजगार व ज्ञानाची भाषा व्हावी, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. शहरातील किंवा ग्रामीण भागातील मराठी शाळांची दुर्दशा झाली आहे. त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. केवळ भाषा लागू करून काही साध्य होणार नाही. इयत्ता पाचवीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्यास हरकत नाही. हिंदी भाषेला विरोध नाही. पण मातृभाषेला प्राधान्यच हवे.-प्रा. डॉ. आशुतोष पाटील, संपादक, कविता-रती.तिन्ही भाषा गरजेच्याभाषा हे एकमेकांशी संवाद साधण्याचे माध्यम आहे.भाषेच्या माध्यमातूनच आपण आपल्या मनातील भावभावनांचे प्रकटीकरण करत असतो आणि ते समोरच्या व्यक्तीला समजतेही. त्यामुळे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, आणि जागतिक भाषा या तीनही भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. पूर्वी पाचवीपासून इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा अभ्यासक्रमात होत्या. मात्र आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा विचार केला तर या तीनही भाषा पहिली इयत्तेपासूनच अभ्यासक्रमात असायला हव्यात. आज त्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मराठी, हिंदी,इंग्रजी या तीनही भाषा पहिलीपासूनच मुलांना अवगत झाल्या तर भविष्यामध्ये संवाद साधण्यासाठी त्यांना भाषेचा अडसर जाणवणार नाही.- विजयकुमार मिठे, ज्येष्ठ ग्रामीण साहित्यिक.तिसऱ्या भाषेची सक्ती अनावश्यकपूर्वी इयत्ता पाचवीपासून इंग्रजी व हिंदी भाषा विषयांच्या शिक्षणाला सुरुवात व्हायची. त्याने आमच्या पिढीतील कुणाचेही नुकसान झाले नाही. याउलट मातृभाषेत शिक्षण घेतल्याने संकल्पना कळणे, नवा विचार करणे, सर्जनशीलता आणि ज्ञान ग्रहण क्षमता वाढली. इतर भाषांमध्ये हे होत नाही. त्यामुळे इयत्ता पहिलीपासून हिंदी किंवा इतर तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. पाचवी, दहावीनंतर विद्यार्थी विविध भाषा शिकतात. यात अगदी हिंदी भाषेपासून ते फ्रेंच,जर्मन आदी भाषांचे ज्ञान मिळवतात. त्याला हरकत असण्याचे काही कारण नाही.-डॉ.एकनाथ पगार, भाषा अभ्यासक.पाचवीपासून हिंदीचे धोरण योग्यत्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी गठित समितीचे अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र जाधव यांनीच हिंदी भाषा ही पाचवीपासून असावी, असे सांगितले आहे. त्यांच्या निष्कर्ष अतिशय योग्य असल्यामुळे आता या समितीने लोकांची मते जाणून घेणे म्हणजे केवळ औपचारिकता आहे. विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून मातृभाषेतून शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यानंतर पाचवीपासून हिंदी भाषा असायला हवी, हे धोरण अतिशय योग्य आहे. त्याचे मी समर्थन करतो.- डॉ. दिलीप फडके, अध्यक्ष, सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक.त्रिभाषा धोरण विद्यार्थिहिताविरुद्धनवीन शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, प्राथमिक शिक्षणाच्या काळात मातृभाषा अधिक बळकट होण्याची आवश्यकता असते. मातृभाषेसोबत इंग्रजी भाषा त्याला जगाशी जोडते. मग अशा परिस्थितीत तिसऱ्या भाषेचे ओझे या विद्यार्थ्यांवर टाकणे चुकीचे आहे. हिंदी भाषेला पर्याय म्हणून इतर भाषा शिकविण्याचा आग्रह धरला जातो. पण विदेशी भाषा शिकविण्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. एकंदरीत, त्रिभाषा धोरण हे विद्यार्थिहिताचे नाही. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अयोग्य असलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी व्हायला नको.- उत्तम कांबळे, माजी अध्यक्ष, ८४ वे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन.Kolhapur Election: आरक्षणानंतर जागांसाठी सुरु होणार रस्सीखेच; महायुतीतल्या समीकरणावर ठरणार कोल्हापूरचं भविष्य!.पहिलीपासून हिंदी लादू नकात्रिभाषा धोरण ठरविताना शहरापेक्षा ग्रामीण भागाचा विचार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांवर पहिलीपासून हिंदी लादू नका. असे लादण्याचे प्रकार झाले तर संगीत, नाटकांचा देदीप्यमान परंपरा लाभलेल्या मराठीचे काय होईल, याचाही विचार व्हावा. पाचवीपासून हिंदी सक्तीची करावी, तोपर्यंत त्याच्या मेंदूचीही परिपक्वता 