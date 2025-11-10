नाशिक

Education News : तिसऱ्या भाषेचे ओझे कशासाठी?; साहित्‍यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, भाषा अभ्यासकांचा सवाल

Experts Divided on Early Introduction of Hindi in Primary Education : नाशिक शहरातील शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक आणि भाषा अभ्यासक त्रिभाषा धोरणावर चर्चा करताना. प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेला प्राधान्य आणि अन्य भाषा कधी सुरू करावी, याबद्दल विविध मते मांडली जात आहेत.
नाशिक: प्रत्येक भाषा संवादासाठी व ज्ञानासाठी आवश्‍यकच आहे, मात्र भाषा आत्मसात करण्यासाठी वयोमर्यादा अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. प्राथमिक अवस्थेत मुलांच्या मनात मातृभाषा रुजवायला हवी, ती बळकट करायला हवी. त्यानंतर मुलांची आकलन क्षमता व सर्जनशीलतेचा विकास झाल्यानंतर त्याला अन्य भाषा ग्रहण करताना अडचणी येत नाहीत.

